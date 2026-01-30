Este întotdeauna mai sigur să prevenim decât să tratăm

În această săptămână, informăm și discutăm despre importanța prevenirii cancerului de col uterin prin vaccinare HPV și testare regulată. Vaccinarea împotriva HPV este sigură, eficientă, gratuită și reprezintă una dintre cele mai importante intervenții preventive pentru reducerea riscului de cancer de col uterin, informează Agenția Națională pentru Sănătate Publică.

Este recomandată fetelor și băieților cu vârsta de 9–14 ani și femeilor cu vârsta de 15–26 de ani, ca măsură esențială de prevenție. Screeningul cervical regulat ajută la depistarea timpurie și poate salva vieți. Încurajăm femeile să participe periodic la controale, pentru a-și proteja sănătatea.