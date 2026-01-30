Kremlinul confirmă că Trump i-a cerut lui Putin să nu bombardeze Kievul până la 1 februarie

Kremlinul a declarat vineri că preşedintele rus Vladimir Putin a primit o solicitare personală din partea omologului său american, Donald Trump, de a opri atacurile asupra Kievului până la 1 februarie, pentru a crea un mediu favorabil negocierilor de pace, informează Reuters, citată de news.ro și moldpres.md

„Într-adevăr, preşedintele Trump i-a cerut personal preşedintelui Putin să se abţină de la atacarea Kievului timp de o săptămână, până la 1 februarie, pentru a crea condiţii favorabile negocierilor”, a menţionat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Întrebat despre solicitare şi despre răspunsul Rusiei, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat să comenteze. „Nu am nimic de adăugat la ceea ce s-a spus deja”, a spus el.

Ucraina a declarat că va răspunde în mod reciproc, dacă Rusia renunţă la atacurile asupra infrastructurii energetice a ţării, într-o perioadă cu vreme extrem de rece.

Următoarea rundă de negocieri trilaterale de pace între Rusia, Ucraina şi Statele Unite urma să aibă loc duminică la Abu Dhabi, dar preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că data sau locul ar putea fi modificate.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că liderul rus Vladimir Putin a fost de acord să îşi înceteze bombardamentele asupra Kievului timp de o săptămână din cauza vremii reci, în condiţiile în care se prognozează că temperaturile în capitala ucraineană vor scădea până la minus 26 de grade Celsius duminică.