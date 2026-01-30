La 3 februarie 2026 ar putea fi examinată decizia privind prețurile reglementate la gazele naturale

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunţă că marți, 3 februarie 2026, ar putea examina și supune aprobării solicitarea S.A. „Energocom” privind prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale către anumite categorii de consumatori finali, în contextul obligației de serviciu public, transmite moldpres.md

„Cererea înaintată de S.A. „Energocom”, împreună cu materialele aferente, a fost publicată pe pagina web oficială a Agenției, la rubrica Transparență decizională / Proiecte supuse consultărilor publice (nr. 2454), pentru a asigura informarea consumatorilor și a opiniei publice”, explică ANRE.

Potrivit instituției, materialele prezentate sunt în prezent în proces de examinare, iar după finalizarea analizei, proiectul de hotărâre al ANRE va fi publicat pentru consultări publice, conform procedurilor legale în vigoare.

Totodată, ANRE precizează că subiectul va fi inclus pe agenda ședinței publice programate pentru marți, 3 februarie 2026, când ar putea fi discutat și propus spre aprobare. Decizia finală urmează să fie adoptată cu respectarea principiilor de transparență, legalitate și protecție a consumatorilor.

S.A. „Energocom” a înaintat, la data de 29 ianuarie 2026, Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică cererea privind ajustarea și aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale anumitor categorii de consumatori finali, în cadrul obligației de serviciu public, pentru anul 2026. Astfel, prețul propus pentru consumatorii finali va fi de 14.1 lei (fără TVA), de la 15.5 lei (fără TVA) cât e în prezent.