Nicanor Ciochină, reținut într-un alt dosar / VIDEO

Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost reținut într-un alt dosar, după ce procurorii au cerut 9 ani pentru provocarea unui accident rutier, soldat cu decesul unui adolescent, informează anticoruptie.md. Conform oamenilor legii, dosarul nou a fost inițiat pentru tortură sau trtament inuman și degradant. Ciochină a fost reținut de ofițerii INI după ședința de judecată.

„Potrivit probelor administrate, în primăvara anului 2020, când la fel era edil al localitǎții, acesta ar fi agresat un bărbat, aplicându-i multiple lovituri și adresându-i injurii. În continuare, victima, care întâmpina dificultăți de deplasare, ar fi fost impusă să se deplaseze la locul presupusei fapte (incendierea vegetației), fiind ulterior constrânsă fizic și psihic, iar acțiunile ar fi fost fixate prin fotografii realizate de către acesta. Recent, oamenii legii au fost sesizați în privința acestui caz, fiind verificate și elucidate toate faptele”, a informat Poliția..

Edilul a fost reținut pe 21 februarie, anul trecut, după ce a tamponat un copil de 14 ani în timp ce se afla la volanul automobilului de serviciu. În urma impactului, copilul a decedat, iar șoferul a fugit de la locul accidentului.

Începând cu ziua de 19 februarie, atunci când a avut loc accidentul, primarul a încercat să ducă în eroare de nenumărate ori poliția, pentru a se eschiva de la răspundere. În prima fază, acesta a montat plăcuța cu numărul de înmatriculare pe o mașină de marcă identică celei implicate în accident (o Dacia Duster de culoare albă). Mașina a fost anunțată în orientare, iar suspectul a deconectat telefonul și nu s-a prezentat nici la domiciliu și nici la locul de muncă.

În seara zilei de 20 februarie, în jurul orei 22:00, acesta a înscenat un accident rutier cu implicarea mașinii deteriorate, pentru a ascunde urmele accidentului în care a fost tamponat copilul.

Ofițerii INI, cei ai INSP și ai Direcției de Poliție Chișinău au fost ridicați imediat pe alarmă și în tot acest timp au întreprins o serie de măsuri speciale de investigație și de urmărire penală pentru a identifica, localiza și reține suspectul. Poliția a publicat imagini video surprinse de camerele de supraveghere din moomentul în care bărbatul schimba plăcuța cu numărul de înmatriculare.

„După ce l-ar fi lovit pe adolescent, șoferul cu vârsta sub 50 de ani și-ar fi continuat drumul, fără să-i acorde ajutor, contrar legii. Mai mult decât atât, ar fi apelat la un prieten, din raionul Nisporeni, pentru ca să-l ajute să ascundă urmele infracțiunii. Mai exact, acesta ar fi închiriat o mașină de același model și culoare, căreia i-a montat plăcuța cu numărul de înmatriculare a celei implicate în accident. Astfel, ar fi creat falsa impresie că automobilul nu ar avea defecțiuni caracteristice accidentului și, deci, că inculpatul nu ar fi comis acest accident. Astfel, l-ar fi favorizat, ceea ce potrivit Codului penal se pedepsește cu amendă de până la 42.500 lei sau cu închisoare pentru un termen de până la 3 ani, urmând ca instanța de judecată să decidă”, concretizează oamenii legii.