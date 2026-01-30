La un bărbat de 38 de ani, din satul Trifăuți, a fost depistată o masă vegetală mirositoare de marijuana

 În baza unei informații operative, polițiștii de la Inspectoratul de Poliție  au efectuat o percheziție autorizată într-o gospodărie din satul Trifăuți la domiciliul unui bărbat de 38 de ani.

 În urma percheziției, oamenii legii au depistat și ridicat dispozitive confecționate artizanal, destinate consumului de cannabis, precum și masă vegetală uscată și mărunțită, pe suprafața dispozitivelor fiind observate depuneri de substanță vegetală de culoare verde, cu miros specific de marijuana.
 Dispozitivele artizanale, precum și substanța vegetală depistată, urmează a fi remise Centrului Tehnico-Criminalistic și de Expertize Judiciare al Inspectoratului General al Poliției, pentru efectuarea expertizelor de specialitate.
Cercetările continuă conform legislației în vigoare.

OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

