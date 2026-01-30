La un bărbat de 38 de ani, din satul Trifăuți, a fost depistată o masă vegetală mirositoare de marijuana

În baza unei informații operative, polițiștii de la Inspectoratul de Poliție au efectuat o percheziție autorizată într-o gospodărie din satul Trifăuți la domiciliul unui bărbat de 38 de ani.

În urma percheziției, oamenii legii au depistat și ridicat dispozitive confecționate artizanal, destinate consumului de cannabis, precum și masă vegetală uscată și mărunțită, pe suprafața dispozitivelor fiind observate depuneri de substanță vegetală de culoare verde, cu miros specific de marijuana.

Dispozitivele artizanale, precum și substanța vegetală depistată, urmează a fi remise Centrului Tehnico-Criminalistic și de Expertize Judiciare al Inspectoratului General al Poliției, pentru efectuarea expertizelor de specialitate.

Cercetările continuă conform legislației în vigoare.