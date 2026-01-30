Drumarii intervin pentru combaterea lunecușului pe drumurile din Nord

Echipele de drumari au acționat pe parcursul nopții și continuă lucrările de combatere a lunecușului în mai multe raioane din nordul țării. Pentru siguranța șoferilor, au fost mobilizate 32 de utilaje și 17 muncitori, fiind răspândite 153 de tone de sare tehnică și 25 de tone de material antiderapant.

Autoritățile avertizează că pe anumite sectoare de drum există risc de polei și recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență și să își echipeze vehiculele corespunzător pentru condițiile de iarnă.

1 de 5