„Atenție! Informațiile și detaliile care urmează vă pot afecta emoțional”

Tableta de vineri

Cu siguranță, această avertizare este cunoscută tuturor celor care privesc programele de știri, de la varii posturi TV, fie din Republica Moldova, fie din România. Practic, zece-douăzeci la sută din informațiile cu care suntem „bombardați” seară de seară sunt de domeniul sinistrului, marasmului sau grotescului, în cel mai bun caz. Chiar am făcut în una din zile un experiment (care este la îndemâna oricui) și am constatat că, din cele aproximativ treizeci de știri difuzate de PRO TV-ul de la București, vreo douăzeci și ceva au fost cu semnul minus (deși nu toate au fost considerate atât de grave încât să ne afecteze emoțional) – adică, ni s-a spus despre omoruri, furturi, incendii, accidente, incidente, intrigi…, cu semnul plus fiind doar vreo cinci știri care, în nici un fel, nu au dres busuiocul. Ba mai mult, până și căderea zăpezii, și temperaturile cu minus mai că nu au fost trecute la capitolul „dezastre naturale”, de parcă ninsoarea și frigul, în toiul iernii, at fi ceva ieșit din comun – dacă ningea în iunie-iulie mai înțelegeam și eu că semnul crucii nu ar fi însemnat un paradox, dar nici să te sperii de ceea ce trebuie să te bucure. Nu mi-a fost rușine nici cu PRO TV-ul de la Chișinău care, la fel abundă de negativism, iar noțiunea de „afect emoțional” este utilizată mai cu rezerve – probabil, ce la alții este rău și rău de tot, la noi este ceva cu ce ne-am c-am obișnuit… Dar, nu despre aceasta ași fi dorit să vorbim astăzi „pe îndelete”, dar despre două știri/informații anume vreau să ne aplecăm ochii și urechile.

UNU – acordul semnat de Uniunea Europeană și India și catalogat de șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen,, nici mai mult, nici mai puțin -„mama tuturor acordurilor”. Nu cred că este o exagerare și o simplă figură de stil, fiindcă „ a pune mâna” pe un contract de lungă durată cu țara cea mai populată din lume de peste un miliard și jumătate de locuitori, să-ți pui semnătura pe un document care vizează un sfert din economia mondială înseamnă mai mult decât un succes diplomatic. Bineînțeles, acest acord istoric nu v-a fi resimțit de Republica Moldova și de fiecare dintre noi, trăitori pe malul stâng al Prutului în măsura așteptărilor (ceea ce nu se poate spune despre România și de cetățenii care locuiesc în Țară), dar prevederile acordului sunt de-a dreptul uluitoare, în sensul pozitiv al cuvântului: eliminarea sau reducerea tarifelor pentru aproximativ 96 la sută (!) din importurile din Uniunea Europeană, reducerea tarifelor pentru automobilele din Uniunea Europeană de la 110 procente la 10 procente (!), reducerile spectaculoase pentru vinurile europene sau deschiderea unei piețe imense de desfacere, cu un potențial enorm de cumpărare ar fi doar unele din prevederile acestui acord, accesibile unui diletant în probleme de economie, cum este umila mea persoană. Iar dacă nu mă credeți pe mine, uitați-vă ce spun specialiștii, în speță profesorul universitar Sergiu Delcea, de la București – „..India nu înseamnă doar orez sau condimente, ci și sectoare industriale și de servicii care pot urca pe segmente medii sau chiar superioare ale lanțurilor de valoare” sau „India este un exportator important de medicamente generice, iar eliminarea tarifelor ar putea duce la prețuri mai mici or, prețuri mai mici înseamnă vieți”. Cu siguranță, acordul deschide foarte multe posibilități și oportunități, iar faptul că acesta a fost semnat după decenii de tatonare și negocieri vorbește de la sine. Mai cu seamă, dacă ținem cont de faptul în ce vremuri tulburi s-a ajuns la această înțelegere și câți „miri” au pretins la o astfel de mireasă, frumoasă și bogată, cum este India…

DOI – (fosta) jurnalistă și actuala propagandistă Natalia Morari (de altfel, aceste etichetări – „jurnalistă și propagandistă” nu sunt de ocară, dacă ambele meserii le faci din convingere, dar nu din ranchiună și frustrare) și-a aflat lungul nasului. Adică, s-a convins că importantei sale persoane Bucureștiul i-a aprins semaforul roșu nu doar pentru România, dar și, implicit, pentru spațiul Schengen și pe teritoriul Confederației Elvețiene, până în anul 2030. De altfel, se zvonea mai de mult că Natalia Morari, alături de alte persoane cu pașaportul biometric sau cu cel românesc în buzunar, dar cu piatra în sân ar putea să urmeze exemplul lui Ivan Ceban, primarul general al Chișinăului, căruia i s-a pus talaghirul (frâna) în ceea ce privește vizitarea spațiului non-kremlinez, dar protagonista noastră nu credea că poate să i se întâmple una ca asta – „… știu că așteptați o reacție din partea mea, dar știrea e prea serioasă ca să comentez ceea ce a apărut doar pe surse. Nu am deocamdată nicio confirmare oficială. Dacă va apărea, neapărat voi veni cu o reacție”. Și pentru a nu trage pisica de coadă Morari a încercat marea cu degetul – a urcat în mașină, însoțită de colegul și tovarășul de idei, Ion Gonța, și a întreprins „o vizită de lucru la Huși”. Deznodământul nu s-a lăsat așteptat, iar surprizele plăcute nu s-au mai produs – „… mi-au zis frații români «bună ziua» și «la revedere». Mi-au dat document oficial, măcar pot să mă judec deja cu statul român. Până acum nu aveam acest document oficial”. Într-un cuvânt, „finita la comedia”, iar judecata, când este vorba despre securitatea statului (ca și în cazul Moscovei, care la fel nu crede lacrimilor – apropo, Natalia Morari, se vedea, în filmulețul de pe rețelele de socializare că era gat să-și „ude ochii”, cum zic românii) nu este loc pentru sentimente. Or, documentul privind interzicerea traversarea frontierei române de către cetățeana Natalia Morari este unul exhaustiv și nu prevede sentimente și interpretări…

În fine, probabil vă întrebați ce au aceste două știri/evenimente cu titlul Tabletei, de aceia o să vă explic. Referitor la acordul istoric semnat de Uniunea Europeană și India, emoțional poate fi afectată, cel puțin, o țară – Federația Rusă. În ciuda eforturilor depuse de Kremlin pentru a atrage cea mai populată țară din lume și unul din cei mai mari coloși economici, aflați în plină dezvoltare, Uniunea Europeană i-a șters nasul lui Putin (și nu doar lui Putin, cu siguranță, dar și altor jucători importanți care, cu părere de rău, s-au transformat în niște cameleoni jalnci). Coroborat cu faptul că, și China este vizitată/curtată de mai mulți șefi de state importante din lume putem spune fără echivoc – viitorul Moscovei, inclusiv economic, nu sună bine… În ceea ce privește cazul „Natalia Morari” există o persoană, cel puțin, care are motive serioase să transpire când va da ochii cu vameșii români. Este vorba despre ex-premierul de la Chișinău, Vasile Tarlev, care ar avea afaceri de familie la Iași și care continuă să toarne cu venin când este vorba despre România și despre basarabenii care doresc unire, dar nu dezbinare.

De altfel, și în primul caz, dar mai cu seamă în al doilea caz numărul celor care ar trebui să aibă palpitații și palme transpirate este muuuult mai mare. Poate, cine știe, Natalia Morari și Ivan Ceban sunt buni de „pocinoc” (pentru buzoieni – un semn bun), iar statul român va fie consecvent în acțiunile sale. Doamne ajută, cum se spune în astfel de cazuri…