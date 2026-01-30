Atenție! Vremea se schimbă brusc – drumurile și trotuarele vor deveni adevărate pericole, pentru mașini și pietoni

Meteorologii ne avertizează că, în următoarele zile vremea se răcește considerabil, iar precipitațiile mixte vor crea condiții periculoase de polei și ghețuș pe drumuri și trotuare, crescând riscul accidentelor rutiere și al traumatismelor cauzate de alunecare.

În contextul prognozelor meteorologice nefavorabile pentru perioada 30 ianuarie – 2 februarie 2026, Centrul Național de Management al Crizelor a convocat instituțiile responsabile și informează populația și autoritățile publice cu privire la măsurile dispuse la nivel național.

Astfel, CNMC a propus Guvernului examinarea posibilității de reducere a zilei de muncă pentru ziua de vineri, 30 ianuarie 2026, intervalul urmând a fi stabilit de fiecare instituție, în funcție de specificul activității.

Totodată, CNMC a dispus mobilizarea tuturor serviciilor structurilor responsabile cu antrenarea personalului în activități operative, conform domeniilor de responsabilitate, pentru prevenirea și gestionarea efectelor intemperiilor.

Situația meteorologică

Potrivit prognozelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 30 ianuarie – 2 februarie 2026, pe întreg teritoriul Republicii Moldova se vor menține condiții meteo nefavorabile, cu cer predominant noros, precipitații slabe sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare, precum și risc sporit de formare a poleiului și ghețușului pe drumuri. Temperaturile aerului vor înregistra o scădere treptată, valorile devenind negative inclusiv pe parcursul zilei, iar în intervalul 31 ianuarie – 2 februarie minimele nocturne vor coborî semnificativ, ceea ce poate conduce la înrăutățirea condițiilor de trafic, reducerea vizibilității și creșterea riscurilor pentru populație.

Măsuri și responsabilități instituționale

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) va asigura:

coordonarea mișcării transportului auto, acordând prioritate transportului de pasageri pe toate arterele naționale;

antrenarea tehnicii speciale la deszăpezirea și combaterea lunecușului pe drumurile publice naționale;

în cazul în care condițiile de circulație vor deveni periculoase, de comun cu Inspectoratul General al Poliției, va dispune restricționarea temporară a circulației pentru camioanele de mare tonaj.

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) va asigura:

patrularea activă a drumurilor naționale principale;

sprijin și intervenție în cazuri de intemperii, cu atenție sporită zonelor cu risc ridicat de accidente;

cooperarea și coordonarea activităților operative cu MIDR și Ministerul Apărării.

Ministerul Apărării (MA) va asigura:

la solicitarea autorităților publice locale și a instituțiilor publice, asistență cu tehnică specială și resurse disponibile, pe cele mai afectate sau periculoase segmente, inclusiv pentru asigurarea accesului către obiective critice și pentru protecția populației.

Ministerul Energiei (ME) va asigura:

pregătirea echipelor mobile de intervenție operativă;

intervenția operatorilor de sistem pe segmentele critice pentru menținerea funcționalității instituțiilor publice și a localităților, inclusiv în caz de avarii sau întreruperi de energie.

Ministerul Sănătății va asigura:

asistența medicală conform solicitărilor;

verificarea stării tehnice a mijloacelor de transport ale serviciului de asistență medicală urgentă;

menținerea capacității de reacție a serviciilor medicale în regim de alertă.

Ministerul Muncii și Protecției Sociale va asigura:

suport persoanelor și familiilor defavorizate și aflate în situație de risc, prin intermediul autorităților și instituțiilor din subordine;

organizarea și funcționarea serviciilor sociale din gestiune pe perioada condițiilor climaterice nefavorabile/intemperiilor.

Instituțiile publice responsabile vor elabora planuri instituționale de intervenție operativă și vor pregăti comunicate de presă sectoriale, adaptate domeniilor de competență. Raportarea evoluției situației va începe vineri, 30 ianuarie, cu actualizări la fiecare 6 ore.

În funcție de necesități, va fi solicitată implicarea sectorului privat și a cetățenilor în acordarea sprijinului.

Recomandări pentru cetățeni

Limitați deplasările neesențiale pe durata condițiilor climaterice nefavorabile. În cazul în care deplasarea este inevitabilă, purtați încălțăminte adecvată sezonului, cu talpă antiderapantă, și utilizați, după caz, dispozitive de protecție pentru încălțăminte.

Adaptați viteza de deplasare la condițiile de drum și evitați deplasările pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă.

Manifestați prudență sporită în trafic, întrucât condițiile meteo din ultimele zile au deteriorat carosabilul, iar pe mai multe sectoare de drum pot apărea gropi și denivelări.

Asigurați-vă că autovehiculele sunt echipate corespunzător pentru sezonul rece.

Manifestați prudență sporită pe trotuare și la traversarea carosabilului, pentru a preveni alunecările și traumatismele.

Acordați atenție persoanelor vulnerabile (vârstnici, persoane cu dizabilități, persoane fără adăpost) și sesizați autoritățile competente sau apelați 112 în caz de necesitate.

Evitați supraconsumul de energie electrică, inclusiv prin limitarea utilizării simultane a aparatelor electrocasnice cu consum mare și folosirea surselor de încălzire în condiții de siguranță.

Pentru a preveni deteriorarea aparatelor electrocasnice, deconectați aparatele sensibile în cazul fluctuațiilor sau întreruperilor de energie electrică, precum și deconectați aparatele neesențiale pe parcursul nopții.

Recomandări pentru mediul de afaceri

Evaluați impactul condițiilor meteorologice nefavorabile asupra activităților economice și actualizați, după caz, procedurile interne de lucru, inclusiv prin organizarea muncii la distanță, acolo unde specificul activității permite.

Asigurați condiții adecvate de securitate și sănătate în muncă, în special pentru activitățile desfășurate în aer liber sau în spații expuse.

Verificați și mențineți în stare sigură căile de acces, parcările, trotuarele și spațiile din jurul unităților economice, inclusiv prin combaterea zăpezii și/sau a lunecușului.

Evitați supraconsumul de energie electrică și protejați echipamentele și aparatele electrice împotriva fluctuațiilor de tensiune, inclusiv prin utilizarea dispozitivelor de protecție.

În funcție de capacități și necesități, implicați-vă în sprijinirea comunităților locale și a eforturilor autorităților în gestionarea efectelor intemperiilor.

Recomandări pentru autoritățile publice locale

Monitorizați permanent situația din teritoriu și asigurați activarea mecanismelor locale de intervenție operativă.

Organizați lucrările de deszăpezire și combatere a lunecușului pe drumurile locale, străzi, trotuare și căi de acces.

Verificați și mențineți accesibilitatea către instituțiile publice, unitățile medicale, instituțiile de învățământ și serviciile sociale.

Asigurați funcționarea continuă a infrastructurii critice locale și semnalizarea corespunzătoare a sectoarelor periculoase.

Consolidați cooperarea cu serviciile desconcentrate, structurile teritoriale de intervenție și operatorii de utilități.

Acordați o atenție sporită persoanelor vulnerabile și, după caz, activați serviciile sociale și măsurile de sprijin comunitar.

Solicitați suportul autorităților publice centrale, prin canalele instituționale, în cazul în care capacitățile locale sunt depășite sau intervenția necesită resurse suplimentare.

Asigurați informarea populației la nivel local cu privire la riscuri, măsuri de prevenire și recomandările autorităților.

În cazul situațiilor de urgență, apelați Serviciul 112.

Centrul Național de Management al Crizelor monitorizează permanent evoluția situației și va actualiza informațiile publice în funcție de dinamica condițiilor meteo.