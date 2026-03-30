La Soroca se pregătește (re)Unirea „Forumul Național – Uniți sub Tricolor” / VIDEO

Sâmbătă, 28 martie 2026, „Consiliul Unirii din Soroca” a lansat proiectul „Forumul Național – Uniți sub Tricolor”. Evenimentul culminant este planificat pentru 26 aprilie 2026, începând cu ora 12:00, la Cetatea Soroca.

Au dat curs invitației de a veni la acest eveniment, lideri politici de la Chișinău și Soroca, reprezentanți ai societății civile, unioniști convinși și oameni pentru care Prutul este doar un râu, și nicidecum un hotar. Cu toate că au fost opinii diferite și chiar contradictorii în privința la ce ar trebui să conțină proiectele de rezoluții și apelul, ce vor fi adoptate la Forumul Național, toți cei prezenți au susținut ideea că Unirea Republicii Moldova cu România nu trebuie doar așteptată, ci și înfăptuită.