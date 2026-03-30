Valori în acțiune: Lecția de patriotism și tradiție la Liceul „Petru Rareș” Soroca

Într-o atmosferă încărcată de emoție și respect, elevii clasei a VII-a B de la Liceul Teoretic „Petru Rareș” au fost protagoniștii unei activități de suflet întitulată „Oamenii-tezaur ai comunității”. Evenimentul, coordonat de mentorii instituționali Cojocari Gabriela, Iațco Irina,Ciubuc Lilia, Lopatiuc Tatiana, Nitrean Angela a transformat sala de clasă într-un veritabil forum al valorilor naționale.

Eleva Maftior Eliza a dirijat discuțiile cu tact și dăruire cu figuri emblematice ale culturii și demnității naționale. Invitații de onoare au oferit mărturii despre ce înseamnă cu adevărat dragostea de neam și sacrificiul pentru libertate. Prezența distinsului poet Petru Popa a adus o notă de sensibilitate evenimentului. Prin versurile sale și discursul despre identitate, acesta i-a îndemnat pe tineri să -și prețuiască limba și tradițiile, amintindu-le că „un popor fără rădăcini este un popor fără viitor”.

Momentul a fost completat de prezența veteranilor războiului de pe Nistru, domnii Alexandru Cimbriciuc și Anatolie Pogorevici. Acești eroi ai zilelor noastre au vorbit despre curaj, camaraderie și datoria sfântă de a proteja pământul strămoșesc. Relatările lor despre evenimentele de pe Nistru nu au fost simple lecții de istorie, ci mărturii de viață care i-au captivat pe elevi, oferindu-le un model de coloană vertebrală morală.

Valorile nu sunt doar cuvinte în manuale, ci acțiuni pe care le purtăm în suflet în fiecare zi,” a fost concluzia desprinsă în urma dialogului constructiv.