Uniunea Europeană văzută prin ochii studenților Colegiului „Mihai Eminescu” din Soroca / VIDEO

Ne aflăm într-o perioadă tensionată, în care dezinformarea și știrile false încearcă să umbrească adevărul despre viitorul Republicii Moldova. Subiectul integrării europene este adesea învăluit în manipulări, dar dincolo de acestea există vocea sinceră a tinerilor – vocea celor care își doresc o viață mai bună acasă.

Studenții de la Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca au ales să vorbească deschis despre avantajele pe care le-ar aduce aderarea la Uniunea Europeană. Pentru ei, Europa nu înseamnă doar un vis, ci o direcție clară către dezvoltare.

Libera circulație ne-ar permite să călătorim, să studiem și să muncim fără restricții’, spun tinerii. Programele de burse europene, sunt văzute ca o șansă de a descoperi noi culturi, de a învăța în universități moderne și de a aduce acasă experiența acumulată.

Salariile mai mari și condițiile decente de muncă sunt un alt motiv pentru care integrarea europeană le dă speranță. Mulți afirmă că și-ar dori să rămână în Moldova, însă acest lucru este posibil doar dacă țara va putea oferi standarde comparabile cu cele europene.

Tinerii din Soroca au vorbit și despre dezvoltarea localităților prin fonduri europene. Ei cred că, la fel cum alte state și-au modernizat drumurile, școlile, spitalele și infrastructura cu sprijin european, și Moldova poate face un pas uriaș înainte.

Integrarea europeană este o șansă reală pentru noi. Dacă avem condiții bune aici, nu mai suntem nevoiți să plecăm’, spun studenții.

Într-o societate bombardată de informații contradictorii, studenții de la Colegiul ‘Mihai Eminescu’ din Soroca aleg să vorbească despre fapte, nu despre frici. Pentru ei, Europa înseamnă libertate, educație și dezvoltare – valori care pot schimba radical viitorul Republicii Moldova.

Reportaj realizat în cadrul studioului pentru tineri MoJo, de la „Observatorul de Nord”, dacă vrei să faci parte din echipa noastră, ne poți scrie AICI.

Reporter MoJo: Marian Ceban