Apel SOS din mediul rural către Guvern: „Revedeți formula de calcul, școala nu are posibilitatea să se dezvolte!” / VIDEO

Ludmila Alexandrov, directoarea gimnaziului din satul Cosăuți, i-a transmis Prim-ministrului Alexandru Munteanu un mesaj despre realitatea în care activează școlile de la sate. Aceasta a menționat că instituțiile se descurcă tot mai greu, în timp ce numărul de elevi este în descreștere de la an la an.

„Nu avem posibilitatea să ne dezvoltăm, să creștem, să dotăm instituția cu echipament tehnic și materiale didactice. Revedeți formula de calcul a bugetului școlilor. La reparații capitale rămân doar 20 mii lei” a menționat Ludmila Alexandrov. Premierul a menționat la rândul să că face parte dintr-o dinastie de profesori, și a promis că guvernarea se va gândi cu siguranță și la școală.