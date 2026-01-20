Apel SOS din mediul rural către Guvern: „Revedeți formula de calcul, școala nu are posibilitatea să se dezvolte!” / VIDEO

De către
Vadim Șterbate
-
0
670

Ludmila Alexandrov, directoarea gimnaziului din satul Cosăuți, i-a transmis Prim-ministrului Alexandru Munteanu un mesaj despre realitatea în care activează școlile de la sate. Aceasta a menționat că instituțiile se descurcă tot mai greu, în timp ce numărul de elevi este în descreștere de la an la an. 

„Nu avem posibilitatea să ne dezvoltăm, să creștem, să dotăm instituția cu echipament tehnic și materiale didactice. Revedeți formula de calcul a bugetului școlilor. La reparații capitale rămân doar 20 mii lei” a menționat Ludmila Alexandrov. Premierul a menționat la rândul să că face parte dintr-o dinastie de profesori, și a promis că guvernarea se va gândi cu siguranță și la școală.


Articolul precedentÎncep consultările pe larg pentru reforma administrației publice locale. Alexei Buzu: Să construim primării puternice, localități dezvoltate și servicii mai bune
Articolul următorRaionul Soroca este pe locul patru după numărul de apeluri la 112
Vadim Șterbate
Vadim Șterbate
Licenţiat în jurnalism și Master în Științe ale Comunicării, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea de Stat din Moldova.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.