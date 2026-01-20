Raionul Soroca este pe locul patru după numărul de apeluri la 112

Peste 2,3 milioane de apeluri au fost recepționate la Serviciul 112 în anul 2025, cu aproape 210.000 de cazuri mai puține față de 2024. Cele mai solicitate intervenții au fost cele legate de ambulanță, urmate de poliție și pompieri, transmite tv8.md.

Potrivit unui comunicat emis de IGSU, operatorii au răspuns, în medie, la 6.355 de apeluri zilnic. Din totalul apelurilor, 754.131 au fost clasificate ca non-urgente, ceea ce reprezintă o scădere de aproximativ 19,15% față de anul precedent, semnalând o utilizare mai eficientă a serviciului 112.

„Din totalul apelurilor, 70,68% au fost cazuri medicale, 26,46% au necesitat intervenția poliției, iar 2,81% au implicat pompierii și salvatorii”, se arată în comunicat.

Cele mai frecvente cazuri medicale au fost hipertensiunea arterială, bolile nediagnosticate și urgențele pediatrice, în timp ce, în domeniul poliției, au predominat cazurile de vătămare a vieții și sănătății persoanelor, precum și incidentele rutiere.

Astfel, topul principalelor cazuri medicale în funcție de numărul de solicitări este următorul:

• Hipertensiunea arterială – 154.191 cazuri (13,76%);

• Contra vieții și sănătății persoanei – 135.340 cazuri (12,08%);

• Boală nediagnosticată – 106.604 cazuri (9,51%);

• Copil bolnav – 100.068 cazuri (8,93%);

• Dureri abdominale sau de spate – 98.604 cazuri (8,8%);

• În domeniul transporturilor – 87.056 cazuri (7,77%);

• Dureri toracice – 66.090 cazuri (5,9%);

• Căderi și alte accidente – 33.268 cazuri (2,97%);

• Urgențe patrimoniale – 31.686 cazuri (2,83%);

• Dispnee (dificultăți de respirație) – 25.094 cazuri (2,24%).

„Acestea reflectă principalele situații care necesită intervenție rapidă din partea echipajelor medicale și evidențiază importanța sănătății cardiovasculare și a monitorizării stării de sănătate a copiilor și adulților”, precizează autoritățile.

În domeniul poliției, cele mai frecvente urgențe au fost legate de vătămarea vieții și sănătății persoanelor, cu 135.340 de cazuri, urmate de incidentele rutiere, care au înregistrat 87.056 de cazuri. Alte situații frecvente au inclus 31.686 de cazuri patrimoniale, 12.041 de conflicte familiale și cu minori, și 7.483 de urgențe economice.

„Aceste date arată domeniile cu risc sporit pentru siguranța cetățenilor și nevoia de vigilență în trafic și în comunități”, subliniază IGSU.

Distribuția geografică arată că municipiul Chișinău continuă să fie regiunea cu cele mai multe apeluri, reprezentând aproape o treime din totalul național. Urmează Bălți (4,88%), Orhei (1,35%), Soroca (1,18%), Ungheni (1,10%), Cahul (1,09%), Comrat (0,89%), Edineț (0,82%), Drochia (0,72%) și Fălești (0,70%).