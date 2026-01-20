Un tânăr de 26 de ani este căutat de autorități după ce a evadat din închisoare

Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a anunțat că, la 19 ianuarie 2026, în jurul orei 14:00, un tânăr aflat în executarea pedepsei cu închisoarea într-un penitenciar de tip deschis a evadat prin părăsirea neautorizată a locului de muncă, informează moldpres.md.

Potrivit ANP, incidentul s-a produs la punctul de lucru din satul Goianul Nou, comuna Ciorescu. Tânărul, în vârstă de 26 de ani, este originar din Chișinău și își executa pedeapsa în cadrul Penitenciarului nr. 4 – Cricova.

La momentul evadării, acesta era îmbrăcat în hanorac gri, pantaloni sport gri, scurtă neagră și încălțăminte neagră.

Imediat după constatarea incidentului, autoritățile au demarat acțiuni operative de căutare, iar conducerea ANP a dispus inițierea unei anchete interne pentru clarificarea circumstanțelor.

ANP solicită sprijinul populației pentru identificarea și localizarea tânărului. Persoanele care dețin informații relevante sunt rugate să contacteze de urgență: Unitatea de Gardă ANP: 0787 77403


