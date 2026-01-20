Încep consultările pe larg pentru reforma administrației publice locale. Alexei Buzu: Să construim primării puternice, localități dezvoltate și servicii mai bune

De către

Începem consultări pe larg pentru reforma administrației publice locale. Obiectivul reformei este să construim primării puternice, localități dezvoltate și servicii mai bune, aproape de cetățeni, informează șeful Cancelariei de Stat, Alexei Buzu, într-o postare publică.

Doar în urma consultărilor vom decide cum va arăta în final reforma. Vom discuta cu primarii, cu experții, cu autoritățile raionale și locale, cu societatea civilă, cu cetățenii.

Ce au de câștigat oamenii de la reformă: • mai mulți bani pentru proiecte și servicii, mai puțină birocrație; • satele rămân, primăriile se unesc, vor exista centre de servicii locale; • acte obținute mai ușor, la ghișeu unic.

Vă îndemn să facem această reformă impotrantă împreună. Vă invit la dialog. Propunerile pot fi expediate inclusiv la adresa primariiputernice@gov.md.

Autoritățile susțin că beneficiile reformei vor consta în mai mulți bani direcționați către proiecte și servicii publice și în reducerea cheltuielilor pentru birocrație, cu scopul final de a îmbunătăți nivelul de trai atât în satele îndepărtate, cât și în orașe.

Informațiile au fost prezentate de șeful Cancelariei de Stat, Alexei Buzu, într-o postare publică. (Foto: NewsMaker.md)