În atenția liceenilor! Parlamentul Republicii Moldova invită liceele din întreaga țară să se înscrie la programul educațional „LEGE pentru TINE(ri)”

Parlamentul Republicii Moldova invită liceele din întreaga țară să se înscrie la programul educațional „LEGE pentru TINE(ri)”, care oferă liceenilor oportunitatea de a descoperi, printr-un exercițiu practic, cum sunt elaborate și adoptate legile în Republica Moldova.

Pentru participare, fiecare instituție de învățământ va forma o echipă de 28–30 de elevi din clasele X–XII și va desemna un profesor, responsabil de coordonarea grupului și de comunicarea cu reprezentanții Secretariatului Parlamentului. Pe întreaga durată a pregătirii, elevii și cadrele didactice beneficiază de suport metodologic din partea angajaților Secretariatului Parlamentului, informează multimedia.parlament.md

Programul se desfășoară pe parcursul a aproximativ patru săptămâni și debutează cu o sesiune de instruire la Parlament, în cadrul căreia elevii sunt repartizați în comisii parlamentare. Ulterior, activitatea continuă în cadrul liceelor, unde participanții elaborează propriile propuneri de legi, fiind ghidați de profesorul coordonator. Exercițiul se încheie cu o ședință plenară desfășurată în incinta Parlamentului, în cadrul căreia inițiativele elevilor sunt supuse dezbaterii și votului.

Prima ediție a jocului educațional „LEGE pentru TINE(ri)” a avut loc în noiembrie 2025, confirmând eficiența acestui format ca instrument de învățare aplicată a procesului legislativ.

Liceele interesate sunt invitate să își înregistreze echipa prin completarea formularului online disponibil AICI.

Prin această inițiativă, Parlamentul Republicii Moldova își reafirmă angajamentul de a promova educația civică, dialogul și implicarea activă a tinerilor în viața democratică. Jocul educațional „LEGE pentru TINE(ri)” este organizat de Secretariatul Parlamentului, în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Culturii.