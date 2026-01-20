A fost inițiată plata sumelor indexate deponenților Băncii de Economii, care nu au ridicat sumele indexate în anii precedenți

Începând cu 19 ianuarie 2026, Ministerul Finanţelor inițiază plata sumelor indexate pentru deponenții Băncii de Economii născuți până în anul 1991 inclusiv, care au depus cereri de înregistrare până la 31 decembrie 2025 și celor care nu au ridicat sumele indexate în anii precedenți.

Banii pot fi ridicați la orice oficiu/agenţie a Î.S. „Poşta Moldovei”, informează mf.gov.md. Pentru a beneficia de indexare, beneficiarul, reprezentantul sau moştenitorul se va prezenta având asupra sa actul de identitate. Moștenitorul va prezenta suplimentar certificatul de deces și copia legalizată notarial a certificatului de moștenitor, iar reprezentantul – procura, întocmită în modul stabilit de legislație. În cazurile în care depunerile băneşti au fost testate mai multor moştenitori, moştenitorul care solicită suma indexată ce îi revine, va depune la oficiul/agenția poștal(ă) cererea pentru calcularea sumei indexate spre achitare.

Deponenții născuți până în anul 1991 inclusiv, care nu au depus până în prezent, din diferite motive, cererile pentru indexare, pot face acest lucru la orice oficiu/agenţie a Î.S. „Poșta Moldovei”, având asupra sa actul de identitate şi libretele de economii ale conturilor deschise până la 1 ianuarie 1992.

Achitarea sumelor indexate se efectuează în baza Legii bugetului de stat pentru anul 2026 nr.322/2025, Legii nr.1530/2002 privind indexarea depunerilor băneşti ale cetăţenilor în Banca de Economii şi Hotărârii Guvernului nr.290/2023 privind plata sumei indexate deponenţilor Băncii de Economii. Plata sumelor indexate se va efectua în funcție de sumele prevăzute în bugetul de stat pentru indexare pe anul respectiv. În anul 2026, pentru aceste scopuri sunt prevăzute 8,0 mil. lei.