Șase ofertanți au participat la licitația repetată pentru Stația de epurare din Soroca / VIDEO

De către
Vadim Șterbate
-
0
5

Șase ofertanți au participat la licitația repetată pentru Stația de epurare din Soroca. Despre aceasta a anunțat Maria Prisacari, Directoarea Agenției de Dezvoltare Regională Nord, la întâlnirea de săptămâna trecută cu Prim-ministrul Alexandru Munteanu. Ea a informat autoritățile că la finalul lunii februarie sau începutul lunii martie să fie semnat contractul de antrepriză.

Pentru proiectarea stației, sunt prevăzute șase luni, apoi altele 30 de luni pentru construcție. Totodată Maria Prisacari a menționat ce alte investiții sau mai făcut în municipiul Soroca în ultima perioadă prin intermediul Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.


Articolul precedentAstăzi, la mijlocul zilei, sunt posibile furtuni magnetice puternice
Vadim Șterbate
Vadim Șterbate
Licenţiat în jurnalism și Master în Științe ale Comunicării, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea de Stat din Moldova.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.