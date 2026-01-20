Șase ofertanți au participat la licitația repetată pentru Stația de epurare din Soroca / VIDEO

Șase ofertanți au participat la licitația repetată pentru Stația de epurare din Soroca. Despre aceasta a anunțat Maria Prisacari, Directoarea Agenției de Dezvoltare Regională Nord, la întâlnirea de săptămâna trecută cu Prim-ministrul Alexandru Munteanu. Ea a informat autoritățile că la finalul lunii februarie sau începutul lunii martie să fie semnat contractul de antrepriză.

Pentru proiectarea stației, sunt prevăzute șase luni, apoi altele 30 de luni pentru construcție. Totodată Maria Prisacari a menționat ce alte investiții sau mai făcut în municipiul Soroca în ultima perioadă prin intermediul Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.