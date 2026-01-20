Astăzi, la mijlocul zilei, sunt posibile furtuni magnetice puternice

Norul de plasmă, care a însoțit erupția X1.9, va lovi planeta noastră marți, 20 ianuarie, la mijlocul zilei. Acest lucru poate provoca puternice furtuni magnetice. Se precizează că momentul impactului asupra planetei noastre va fi însoțit de puternice perturbații geomagnetice — pînă la nivelul G4, transmite stiri.md cu referire la noi.md

De asemenea, se menționează că probabilitatea furtunilor magnetice de nivel superior este de aproape 10%. Puterea furtunilor magnetice se măsoară pe o scară de cinci indicatori, unde G5 înseamnă „extrem de puternic”, iar G1 – „slab”.