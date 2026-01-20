Pentru trafic de ființe umane un bărbat de 44 de ani riscă închisoare de până la 12 ani

Procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a unei cauze penale de învinuire a unui bărbat de 44 de ani, de comiterea infracțiunii de trafic de ființe umane.

Potrivit acuzării, în perioada lunii decembrie 2012, cetățeanul român, împreună cu alte persoane, urmărind scopul traficului de fiinţe umane în scopul exploatării sexuale comerciale, prin înşelăciune, sub pretextul angajării la un lucru bine plătit în calitate de chelneriţă, a recrutat o femeie pentru a se deplasa în orașul Atena, Grecia.

Inculpatul a organizat transportarea victimei, achitându-i biletul la autobuz cu ruta Chişinău-Atena, plecarea fiind organizată de la Gara de Sud, mun. Chișinău, informează procuratura.md

În Grecia, femeia a fost găzduită într-o casă din Atena, unde i-au fost confiscate actele, iar ulterior, prin aplicarea violenţei fizice şi psihice, a fost impusă să acorde servicii sexuale contra plată diferitor bărbaţi. Sub presiunea soţului victimei, care a avertizat făptuitorii că se va adresa la poliţie, femeii i-a fost procurat un bilet la autobuz, la 04 ianuarie 2013 ultima revenind în Republica Moldova.

Un complice al făptuitorului a fost trimis în judecată în 2024, PCCOCS, anunțând acest lucru anterior printr-un comunicat.

Fiind audiat în calitate de învinuit, bărbatul a declarat că, vina în comiterea infracțiunii nu o recunoaște și își rezervă dreptul de a face declarații în instanța de judecată.

Învinuitul nu este la prima abatere de la lege, anterior fiind judecat în România și Republica Elenă.

Acesta riscă închisoare pe un termen de până la 12 ani.