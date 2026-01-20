La Drochia a fost constituit Consiliul Local de Transparență  – un pas spre decizii deschise și participare civică

De către

Recent, a avut loc ședința de constituire a Consiliului Local de Transparență Drochia, organ consultativ constituit pe lângă Primăria Drochia, care are drept misiune promovarea transparenței decizionale și consolidarea participării civice la nivel local.

Prev 1 of 16 Next

Crearea unui organism consultativ non-juridic, care acționează în susținerea autorităților locale pentru comunitatea drochiană, este de o importanță majoră.

Consiliul Local de Transparență (CLT) Drochia, este un organ consultativ, la nivel orășenesc, format dintr-un grup de cetățeni de diferite profesii, ocupații, domenii de activitate, interesați să participe, în mod voluntar, la monitorizarea și evaluarea transparenței autorităților administrației publice locale (APL) din or. Drochia.

În urma concursului organizat de către Centrul de Dezvoltare Durabilă și Inovare Civică au fost selectați membrii Consiliului Local de Transparență Drochia, reprezentanți din diferite domenii:

Flocea Vera, locuitoare a or. Drochia, profesoară;

Cucuietu Rodica, locuitoare a or. Drochia, psiholog;

Vița Viorel, reprezentant al A.O. „Femeia de Azi”;

Bruma Mariana, șefa Centrului de Tineret Drochia;

Babin Ruslan, locuitor al or. Drochia, Șef, Serviciul Proiecte Investiționale, Direcţia dezvoltare, infrastructură și proiecte investiționale a Consiliului Raional Drochia;

Cebotari Victoria, reprezentantă a A.O. Șuri-Vatră de Dor;

Vrabie Lilia, locuitoare a or. Drochia, profesoară;

Rutcovschi Natalia, locuitoare a or. Drochia, profesoară;

Russu Diana, administratoare A.O. „Femeia de Azi”;

Moldovan Alexandra, președinta Consiliului Raional al Tinerilor din Drochia;

Grădinaru Elena, locuitoare a or. Drochia, contabil, A.O. Centrul de Dezvoltare Durabilă și Inovare Civică;

Cebotari Stas, director executiv, A.O. Centrul de Dezvoltare Durabilă și Inovare Civică;

Consiliul își propune să încurajeze implicarea activă a cetățenilor în viața publică locală, prin participarea acestora la elaborarea, consultarea și monitorizarea politicilor publice, precum și prin stimularea contribuției comunității la identificarea și stabilirea priorităților bugetare ale orașului.

Ședința a fost onorată de prezența doamnei Nina Cereteu, primară a orașului Drochia, care a salutat inițiativa și a subliniat importanța transparenței decizionale. Totodată, dumneaei a menționat despre importanța participării cetățenilor și a cooperării instituționale pentru o guvernare locală deschisă și responsabilă.

În cadrul ședinței, Stas Cebotari, directorul executiv AO „Centrul de Dezvoltare Durabilă și Inovare Civică” a oferit o prezentare amplă și bine structurată despre Consiliul Local de Transparență, despre principiile de activitate, menționând că scopul și sarcinile CLT Drochia sunt de o importanță majoră:

monitorizarea și evaluarea nivelului de transparență a activităților APL;

stabilirea unui dialog eficient între cetățeni și reprezentanții APL-urilor, având ca scop creșterea nivelului de transparență a activităților acestora și a transparenței procesului decizional;

acordarea de sprijin APL în desfășurarea consultărilor publice, implementarea măsurilor de transparență;

stimularea participării cetățenilor la viața publică locală, în special prin implicarea publicului în procesele de elaborare de politici și de luare a deciziilor, stabilirea priorităților bugetare.

Stas Cebotari, a relatat, cu lux de amănunte despre componența și structura CLT Drochia, dar și despre pozițiile de autoadministrare și atribuțiile acestora.

Prin implicarea lor, Consiliul Local de Transparență Drochia își propune să contribuie la informarea corectă a cetățenilor, la consultarea publică a deciziilor de interes local și la stimularea participării comunității în stabilirea priorităților de dezvoltare ale orașului.

În cadrul ședinței a fost aprobat regulamentul de funcționare al CLT, fiind prezentate obiectivele Consiliului Local de Transparență Drochia, cadrul de organizare și funcționare, precum și rolul acestei structuri în facilitarea implicării active a cetățenilor și organizațiilor societății civile în procesul decizional.

Administratorul Centrului de Dezvoltare Durabilă și Inovare Civică, Stas Cebotari a mulțumit doamnei Nina Cereteu, primară a orașului Drochia, consilierilor locali pentru deschidere și implicare, dar și celor cinci OSC-uri prezente, membrilor Consiliului Local de Transparență Drochia, pentru responsabilitate și participare.

Acest eveniment a fost realizat cu suportul financiar al Uniunii Europene în cadrul proiectului INSPIRĂ Moldova. Conținutul acestuia reprezintă responsabilitatea exclusivă a proiectului „CIVIC.ON – Activăm Spiritul Civic”, finanțat de Uniunea Europeană. Conținutul evenimentului aparține A.O. Centrul de Dezvoltare Durabilă și Inovare Civică și nu reflectă în mod neapărat viziunea Uniunii Europene.

Ala BUGAI, corespondentă „OdN”