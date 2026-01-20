Campania de Caritate „O vorbă bună și o pâine, pentru o bună zi de mâine” – gestul care schimbă destine.

Într-o lume în care graba și grijile de zi cu zi ne pot face să uităm de cei din jur, bunătatea și generozitatea rămân cele mai simple și totodată cele mai puternice forme de a aduce alinare. Pentru cei care trec prin momente dificile, un gest sincer, o mână întinsă sau un cuvânt de încurajare pot deveni o rază de lumină și speranță. Acest articol este despre oamenii care aleg să dăruiască fără a aștepta nimic în schimb și despre puterea binelui de a schimba vieți, pas cu pas, inimă lângă inimă.

Prev 1 of 24 Next

Timp de o lună și jumătate s-a desfășurat Campania de Caritate „O vorbă bună și o pâine, pentru o bună zi de mâine”, la cea de-a IV-a ediție, lansată de HUB-ul Tinerilor Scriitori și Jurnaliști, Centrul de Creație a Copiilor Drochia.

A fost dificil, mai ales în condițiile în care toți se pregăteau de sărbători și fiecare avea grijile sale. Cu toate acestea, s-au găsit oameni cu suflet mare, care au ales să doneze din puținul pe care îl au, aducând produse alimentare și haine pentru bătrânii singuratici și familiile cu mulți copii. Prin gesturile lor simple, dar pline de omenie, au reușit să aducă nu doar ajutor material, ci și o rază de speranță celor aflați în nevoie.

După ce donațiile au fost colectate, Tinerii au pregătit pungile, decorându-le cu grijă cu logoul campaniei, pentru a lăsa o amintire frumoasă în casele beneficiarilor despre acest act de generozitate și solidaritate.

Aducem sincere mulțumiri donatorilor, oamenilor cu suflet mare: Valeria Bejenari, Maria Liulica, Alexandra Postovan, Alexandra Moldovan, Elena-Gabriela Știrbu, Svetlana Dolghieru, Valeria Iacovlev, Tamara Cucuietu, Vera Flocea, Victoria Cărăruș, Diana Russu (AO „Femeia de Azi”), Veronica Cuzub, discipolii HUB-ului.

În pofida gerului de afară, un grup de tineri jurnaliști au început distribuirea donațiilor, colectate în cadrul campaniei, aducând clipe de bucurie și lumină în familiile: Doina Cuceriavii, Angela Brînză, Natalia Cîșlari, Ana Melnicov, Daria Hîrtop, Evghenia Turcina, Tatiana Rusu, Tatiana Șcebliutova, Nicolae Iurea, Ala Ungureanu, Cristina Rotari, Larisa Voronina, Elena Flocea, Pînzaru Liliana, Maria Mîrza.

Mulțumim tinerilor voluntari, pentru receptivitate și implicare în nobila misiune: Gabriela Rotari, Nicolae Cîrțîca, Artemie Pînzaru, Andreea Podaru, Daniel Țurcanu, Anastasia Bejenari, Tudor Garam! Împreună putem face lucruri frumoase!

La final, dincolo de pachete și donații, a rămas emoția întâlnirii dintre oameni și sentimentul că bunătatea încă își găsește loc în inimile noastre. Zâmbetele celor ajutați, lacrimile de recunoștință și cuvintele simple de „mulțumesc” au fost dovada că fiecare gest contează. Atâta timp cât există oameni dispuși să dăruiască din suflet, speranța nu se stinge, iar lumina generozității va continua să încălzească vieți.

Ala BUGAI