Podul peste Nistru, de la Cosăuți-Yampil, dorit la Chișinău și la Kiev / VIDEO

De către
Vadim Șterbate
-
0
12

În cadrul vizitei la Soroca, l-am întrebat pe Prim-ministrul Alexandru Munteanu care este situația cu construcția podului de peste Nistru, Cosăuți-Yampil, lucrările fiind stopate în ultima perioadă. Demnitarul ne-a spus că recent a discutat cu reprezentanții conducerii Ucrainei la acest subiect, și s-a convins că și pe malul stâng al Nistrului persistă acest interes.

„În zilele apropiate urmează unele discuții tehnice, apoi trebuie să vorbim cu partenerii noștri și donatorii” a mai menționat Aleandru Munteanu. Vezi mai jos declarația integrală a Premierului.


Articolul precedentUn studiu arată că unii neanderthalieni au uitat cum să facă focul
Articolul următorUn „duet” perfect – pâinea cu roșiile
Vadim Șterbate
Vadim Șterbate
Licenţiat în jurnalism și Master în Științe ale Comunicării, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea de Stat din Moldova.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.