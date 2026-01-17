Podul peste Nistru, de la Cosăuți-Yampil, dorit la Chișinău și la Kiev / VIDEO

În cadrul vizitei la Soroca, l-am întrebat pe Prim-ministrul Alexandru Munteanu care este situația cu construcția podului de peste Nistru, Cosăuți-Yampil, lucrările fiind stopate în ultima perioadă. Demnitarul ne-a spus că recent a discutat cu reprezentanții conducerii Ucrainei la acest subiect, și s-a convins că și pe malul stâng al Nistrului persistă acest interes.
„În zilele apropiate urmează unele discuții tehnice, apoi trebuie să vorbim cu partenerii noștri și donatorii” a mai menționat Aleandru Munteanu. Vezi mai jos declarația integrală a Premierului.