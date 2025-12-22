Medalii și aplauze pentru sportivii din Drochia la competiția de iarnă

Ieri, la Chișinău, s-a desfășurat cea de-a treia ediție a Cupei de iarnă ADCC, competiție care a reunit sportivi din mai multe cluburi din țară. Clubul „VULTURI” din Drochia a fost reprezentat cu succes, obținând locul III în clasamentul pe echipe. Rezultatul este unul remarcabil și încununează munca și efortul sportivilor și antrenorilor la final de an competițional.

La nivel individual, sportivii clubului au urcat pe podium după cum urmează:

Locul I: Fortuna Matteo, Framondia Matei, Iovu Anastasia, Codreanu Kirill, Fortuna Sebastian, Rymish Bogdan, Miroshnik Alexander.

Locul II: Rotari Nika, Rotari Matvey, Baiduk Nikita, Framondia Sebastian, Panfil Alexander, Melnik Antonina.

Locul III: Kvyatkovsky Robert, Kozhokar Vasily, Chumas Nikita, Chebotar Nikita.

Reprezentanții clubului „VULTURI” felicită toți sportivii pentru rezultatele obținute și le urează mult succes și noi victorii în anul care urmează.

