Medalii și aplauze pentru sportivii din Drochia la competiția de iarnă

De către
OdN
-
0
16

Ieri, la Chișinău, s-a desfășurat cea de-a treia ediție a Cupei de iarnă ADCC, competiție care a reunit sportivi din mai multe cluburi din țară. Clubul „VULTURI” din Drochia a fost reprezentat cu succes, obținând locul III în clasamentul pe echipe. Rezultatul este unul remarcabil și încununează munca și efortul sportivilor și antrenorilor la final de an competițional.

La nivel individual, sportivii clubului au urcat pe podium după cum urmează:
Locul I: Fortuna Matteo, Framondia Matei, Iovu Anastasia, Codreanu Kirill, Fortuna Sebastian, Rymish Bogdan, Miroshnik Alexander.
Locul II: Rotari Nika, Rotari Matvey, Baiduk Nikita, Framondia Sebastian, Panfil Alexander, Melnik Antonina.
Locul III: Kvyatkovsky Robert, Kozhokar Vasily, Chumas Nikita, Chebotar Nikita.

Reprezentanții clubului „VULTURI” felicită toți sportivii pentru rezultatele obținute și le urează mult succes și noi victorii în anul care urmează.


  • ETICHETE
  • EC
Articolul precedentMedierea – calea scurtă spre înțelegere / VIDEO
Articolul următorȘezătoare ca pe timpuri la Bădiceni: tradițiile strămoșești au prins viață la grădinița „Albinuța” / GALERIE FOTO
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.