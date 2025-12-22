Medierea – calea scurtă spre înțelegere / VIDEO

Medierea reprezintă o alternativă modernă și eficientă de soluționare a conflictelor, bazată pe dialog și consens. Prin intermediul unui mediator imparțial, părțile implicate sunt sprijinite să identifice soluții acceptabile pentru toți. Procedura este voluntară, confidențială și contribuie la reducerea duratei și a costurilor unui litigiu.

Medierea încurajează responsabilitatea și comunicarea constructivă între părți. Tot mai des, această metodă este recunoscută ca un instrument important pentru menținerea echilibrului social.

Reporter MoJo: Alexandra Țîmbaliuc