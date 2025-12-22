Medierea – calea scurtă spre înțelegere / VIDEO

De către
OdN
-
0
30

Medierea reprezintă o alternativă modernă și eficientă de soluționare a conflictelor, bazată pe dialog și consens. Prin intermediul unui mediator imparțial, părțile implicate sunt sprijinite să identifice soluții acceptabile pentru toți. Procedura este voluntară, confidențială și contribuie la reducerea duratei și a costurilor unui litigiu.

Medierea încurajează responsabilitatea și comunicarea constructivă între părți. Tot mai des, această metodă este recunoscută ca un instrument important pentru menținerea echilibrului social.

Reportaj realizat în cadrul studioului pentru tineri MoJo, de la „Observatorul de Nord”, dacă vrei să faci parte din echipa noastră, ne poți scrie AICI.
Reporter MoJo: Alexandra Țîmbaliuc


Articolul precedentAm pierdut un Om drag pe pământ, dar nădăjduim că am câștigat o veghetoare în Cer!
Articolul următorMedalii și aplauze pentru sportivii din Drochia la competiția de iarnă
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.