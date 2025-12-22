Am pierdut un Om drag pe pământ, dar nădăjduim că am câștigat o veghetoare în Cer!

Dragă familie, dragă comunitate, Hristos a înviat!

Am aflat și noi, la Soroca, cu multă durere, de trecerea din această viață a doamnei MARIA MOCANU, fiică a Bisericii Ortodoxe, vrednică de cinstire.

Iubită de familia sa și de cei din jur, doamna Maria Mocanu reprezintă pentru cei care au cunoscut-o și au prețuit-o un model luminos al femeii creștine, care și-a dedicat întreaga viață familiei sale, având o credință creștină profundă și statornică care a ajutat-o să ducă cu răbdare crucea grea, dar mântuitoare, a bolii.

Un vechi proverb românesc, inspirat de adevărul Sfintelor Scripturi, ne spune că pomul bun se cunoaște după roade, iar omul bun după fapte (cf. Luca 6, 43-45). Putem vedea astăzi că doamna Maria a cultivat darurile primite de la Dumnezeu și le-a făcut roditoare, iar Milostivul Dumnezeu a binecuvântat-o pentru răbdarea și credința sa puternică cu o familie frumoasă, plină de iubire și recunoștință.

În aceste momente de întristare și doliu, să ne mângâiem cu îndemnul Sfântului Apostol Pavel, care spune: „Nu vă întristați ca cei care nu au nădejde; pentru că de credem că Iisus a murit și a înviat, tot așa (credem) că Dumnezeu, pe cei adormiți întru Iisus, îi va aduce împreună cu El” (1 Tesaloniceni 4, 13-14).

Prietenii de la Soroca ai familiei Gheorghe și Maria Mocanu, sunt astăzi cu inimile aproape, pomenind-o la Sfânta Liturghie și la Parastasul rânduit pentru sufletul nou-adormitei Maria, rememorând clipele când sora Maria a călcat cu drag pământul românesc al Basarabiei.

Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Biruitorul morții și Stăpânul vieții, Care ne spune: „Cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi!” (Ioan 11, 25), să așeze sufletul roabei Sale Maria împreună cu drepții, în lumina și iubirea Preasfintei Treimi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit!

Veșnica ei pomenire din neam în neam!

Condoleanțe fratelui Gheorghe, familiei și întregii comunități!

Cu dragoste de voi și cu durerea înveșmântată în nădejdea învierii, Frații de peste Prut, de la Soroca, împreună cu preotul lor, Sorin Huluță!

Foto: Ziarul de Vrancea