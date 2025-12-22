Elevii clasei a V-a „B” de la Liceul Teoretic „Constantin Stere” din Soroca au adus zâmbete copiilor cu nevoi speciale printr-o acțiune de caritate

Cu poftă de fapte bune și cu inimi pline de compasiune, elevii clasei a V-a „B” de la Liceul Teoretic „Constantin Stere” din Soroca, ghidați de diriginta lor, Stella Repesco, au desfășurat, în ajunul sărbătorilor de iarnă, o acțiune caritabilă menită să cultive respectul și empatia față de cei din jur.

Într-o perioadă în care spiritul sărbătorilor aduce mai multă generozitate și speranță, elevii, susținuți de administrația liceului și de părinți, au răspuns unei cauze nobile, inspirate de situația specială a doi copii din comunitatea lor.

Micii voluntari au colectat daruri, pe care le-au însoțit cu mesaje motivaționale, oferite din suflet. Gestul lor a depășit semnificația unei simple donații, transformându-se într-o adevărată lecție de viață, prin care copiii au învățat ce înseamnă generozitatea, acceptarea și respectul față de semenii lor.

Acțiunea realizată de elevii clasei a V-a „B” reprezintă un exemplu demn de urmat și demonstrează că, prin educație și implicare, pot fi construite punți de înțelegere și solidaritate. Acești copii din Soroca au arătat întregii comunități că bunătatea rămâne cel mai frumos dar pe care îl putem oferi.

Un gest mic, o bucurie imensă – spiritul sărbătorilor a prins viață prin faptele bune ale elevilor.