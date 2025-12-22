Ziua energeticianului: Bilanțul activității RED NORD Soroca și planuri pentru 2026

La data de 22 decembrie este marcată Ziua energeticianului, o sărbătoare dedicată oamenilor care asigură zilnic funcționarea sistemului energetic și confortul în casele noastre.

Cu acest prilej, directorul S.A. RED NORD, Oficiul raional Soroca, Dumitru Chistol, a vorbit despre importanța muncii energeticienilor și despre rezultatele obținute în raion.

Potrivit lui Dumitru Chistol, S.A. RED NORD Oficiul raional Soroca reprezintă o întreprindere vitală pentru raion. Activitatea instituției se concentrează pe creșterea siguranței furnizării energiei electrice și pe reducerea numărului de întreruperi. Un alt obiectiv important îl constituie dezvoltarea infrastructurii energetice la standarde europene și înlocuirea instalațiilor care și-au depășit durata normală de funcționare.

Conducerea oficiului pune accent și pe utilizarea rațională a resurselor energetice, prin reducerea pierderilor din rețele, dar și pe protecția mediului. Modernizarea instalațiilor contribuie la diminuarea impactului negativ asupra mediului și la reducerea costurilor de reparație și mentenanță.

Rețelele electrice din raionul Soroca sunt deservite de Oficiul raional Soroca, parte componentă a S.A. RED NORD. În prezent, 95 de angajați asigură funcționarea rețelelor electrice din 57 de localități ale raionului. Compania investește constant în perfecționarea profesională a personalului și în crearea unui mediu de muncă motivant.

Oficiul raional Soroca colaborează activ cu primăriile din teritoriu pentru realizarea proiectelor de reconstrucție și modernizare a sistemului electroenergetic. Scopul este oferirea unor servicii de distribuție a energiei electrice de calitate pentru toți consumatorii.

În anul 2025, în municipiul și raionul Soroca au fost realizate lucrări importante de construcție și reconstrucție a rețelelor electrice:

Linii electrice aeriene de medie tensiune(LEA 10 kV) – 4,45 km

Linii electrice aeriene de joasă tensiune(LEA 0,4 kV) – 15,10 km

Linii Electrice în Cablu Subteran de medie tensiune(LEC 10 kV) – 5,024 km

Linii Electrice în Cablu Subteran de joasă tensiune(LEC 0,4 kV) – 2,155 km

Posturi de Transformare reconstruite – 12 unități

Cutii în cablu montate-12 unități.

De aceste reconstrucții au beneficiat municipiul Soroca și satele Trifăuți și Țepilova.

Pentru anul 2026, conducerea oficiului își propune să continue lucrările de reconstrucție a liniilor electrice din municipiu și raion, pentru a îmbunătăți în continuare calitatea și continuitatea energiei electrice livrate.

În mesajul adresat angajaților cu ocazia Zilei energeticianului, Dumitru Chistol a subliniat importanța muncii lor zilnice: „Este un privilegiu să poți să dăruiești energie în casele și sufletele oamenilor, energie nelimitată, împliniri profesionale, perseverență și fiabilitate în activitatea pe care o promovăm.”.