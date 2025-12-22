Corul BELCANTO intră într-o nouă etapă artistică după Festivalul „Colinde, Colinde…”

Recent, corul BELCANTO al Școlii de Arte „Eugeniu Coca” din municipiul Soroca, format din 34 de coriști, a participat la Festivalul-Concurs Internațional „Colinde, Colinde…”, ajuns la ediția a XVI-a. Evenimentul a fost organizat de Asociația Muzical-Corală din Moldova, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, care a avut calitatea de partener principal.

Festivalul s-a desfășurat la Sala cu Orgă din Chișinău și a reunit 35 de formații corale, cu aproximativ 2000 de interpreți din întreaga Republică Moldova, fiind structurat pe mai multe categorii: coruri de copii, coruri de tineret, coruri mixte, ansambluri vocale și ansambluri etnofolclorice.

Corul BELCANTO a concurat în Categoria „A” – Coruri de copii, evoluând sub conducerea dirijoarei Ludmila Samarin. În cadrul concursului, formația a interpretat două colinde:

„Măi boiere gospodare”, colind din secolul al XVIII-lea, cu aranjament coral de Anatol Tacu și prelucrare de Ion Rotari;

„Sfânta Maica lui Iisus”, cu text preluat din Psaltirea Maicii Domnului și aranjament coral realizat de Ion Rotari.

Evoluțiile formațiilor au fost evaluate de o comisie de jurizare formată din specialiști consacrați ai domeniului muzical:

Victor Nevoie – dirijor, compozitor, Maestru în Arte, Cavaler al Ordinului Muncii;

Valentin Budilevschi – dirijor, profesor, Maestru în Artă, Artist al Poporului;

Valentina Bolduratu – dirijor, profesor la Catedra Dirijat Cor, AMTAP Chișinău, Maestru în Arte;

Maria Sarabaș – interpretă de muzică populară, Maestru al Artei, Artistă a Poporului;

Adrian Beldiam – compozitor, muzicolog, profesor.

Pe parcursul zilei, pe scena festivalului au evoluat formații corale din Chișinău, Bălți, Glodeni, Leova, Rezina, Strășeni, Orhei, Șoldănești și alte localități, programul desfășurându-se conform graficului stabilit de organizatori.

Doamna Ludmila Samarin, conducătorul corului BELCANTO, a menționat că perioada următoare este dedicată pregătirilor pentru sărbătorile de iarnă. Corul se pregătește pentru organizarea unui concert special de colinde, prilejuit de Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care interpreții își propun să aducă lumină, emoție și bucurie în sufletele publicului.

„Activitatea corului BELCANTO se desfășoară pe tot parcursul anului, formația fiind invitată să participe la festivaluri, concursuri și concerte. Acest lucru presupune un repertoriu atent selectat și diversificat, care include atât lucrări tradiționale, cât și piese corale moderne, adaptate cerințelor fiecărui eveniment cultural. După încheierea sărbătorilor de iarnă, corul BELCANTO va continua pregătirile pentru Sărbătorile Pascale, pentru care este planificat un repertoriu special, dedicat celebrării credinței și tradițiilor creștine”.

Activitatea artistică a corului BELCANTO este coordonată de Ludmila Samarin, conducătorul corului, iar maestru de concert este Tudor Tărușov.