„Braconierii sunt pe cale de disparție”, afirmă un vânător cu experiență din raionul Soroca

Polițiștii de la Inspectoratul de Poliție Soroca, în comun cu angajații de la Poliția de Frontieră și ai Inspectoratului pentru Protecția Mediului, au desfășurat activități de verificare și informare cu membrii Asociației vânătorilor din raion.

Acțiunile au avut drept scop asigurarea respectării legislației în domeniul cinegetic, prevenirea încălcărilor și responsabilizarea vânătorilor privind protecția mediului. Respectarea regulilor contribuie la siguranța tuturor și la conservarea resurselor naturale.

Igor P., vânător cu o experiență de peste 30 de ani: „Astfel de acțiuni sunt binevenite, fiindcă ne disciplinează pe noi, vânătorii, și previn încălcările ce țin de protecția mediului. Sunt un vânător cu mare experianță și pot să confirm un lucru – în ultimii ani disciplina printre vânători s-a îmbunătățit simțitor, iar braconierii, „ca clasă”, sunt pe cale de dispariție”.