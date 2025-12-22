„Braconierii sunt pe cale de disparție”, afirmă un vânător cu experiență din raionul Soroca

Polițiștii de la Inspectoratul de Poliție Soroca, în comun cu angajații de la Poliția de Frontieră  și ai Inspectoratului pentru Protecția Mediului, au desfășurat activități de verificare și informare cu membrii Asociației vânătorilor din raion.

  Acțiunile au avut drept scop asigurarea respectării legislației în domeniul cinegetic, prevenirea încălcărilor și responsabilizarea vânătorilor privind protecția mediului. Respectarea regulilor contribuie la siguranța tuturor și la conservarea resurselor naturale.
Igor P., vânător cu o experiență de peste 30 de ani: „Astfel de acțiuni sunt binevenite, fiindcă ne disciplinează pe noi, vânătorii, și previn încălcările ce țin de protecția mediului. Sunt un vânător cu mare experianță și pot să confirm un lucru – în ultimii ani disciplina printre vânători s-a îmbunătățit simțitor, iar braconierii, „ca clasă”, sunt pe cale de dispariție”.

OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

