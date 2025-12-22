Șezătoare ca pe timpuri la Bădiceni: tradițiile strămoșești au prins viață la grădinița „Albinuța” / GALERIE FOTO

Grădinița „Albinuța” din satul Bădiceni a devenit, în pragul sărbătorilor de iarnă, un spațiu al memoriei colective, unde cântecul, jocul, munca și povestea s-au împletit într-o șezătoare organizată după modelul celor de altădată. Evenimentul a reunit părinți, copii și cadre didactice într-o demonstrație vie că tradițiile strămoșești pot fi transmise mai departe prin implicare și comunitate.

Șezătoarea a fost concepută ca o reconstituire a obiceiurilor tradiționale de iarnă, având o structură clară, inspirată din întâlnirile satului de odinioară. Programul a început cu primirea oaspeților în stil tradițional și cu momente de cântec care au creat atmosfera specifică șezătorilor de iarnă.

Pe parcursul evenimentului, copiii au colindat, iar adulții au completat momentele artistice prin cântece populare, dansuri și scenete inspirate din viața satului. Au fost prezentate dramatizări și momente de umor popular, iar jocul și muzica s-au succedat firesc, așa cum se întâmpla odinioară, când munca era împletită cu veselia.

Un loc important în desfășurarea șezătorii l-au avut activitățile practice. Gospodinele au împletit, iar copiii au dezghiocat porumb, fiind implicați direct în obiceiuri simple, dar esențiale pentru viața rurală. De asemenea, a fost organizat un moment dedicat împletirii colacilor, obicei tradițional asociat sărbătorilor de iarnă și simbol al belșugului și al unității.

Evenimentul s-a evidențiat și prin decorul tradițional al sălii, care a fost împodobită cu obiecte vechi colecționate de la consăteni: covoare țesute, obiecte gospodărești și textile tradiționale. Toți participanții au purtat costume populare, contribuind la autenticitatea atmosferei și la transformarea grădiniței într-un spațiu al satului de odinioară.

Directoarea grădiniței „Albinuța”, Olesea Grosu, a subliniat semnificația profundă a acestei inițiative: „Ideea organizării unei șezători a venit spontan, din dorința sinceră de a aduce trecutul mai aproape de inimile copiilor, transformându-se rapid într-un eveniment de suflet, în care părinți, copii și cadrele didactice au devenit împreună păstrători ai tradițiilor și obiceiurilor strămoșești. Părinții au răspuns cu entuziasm invitației, participând activ la repetiții și implicându-se cu dăruire în organizare. Împreună am creat o expoziție impresionantă de obiecte vechi, adevărate comori ale familiei: covoare frumos țesute de bunici, obiecte gospodărești de altădată, țesături și simboluri care spun povești despre muncă, credință și rădăcini. Această șezătoare a demonstrat că tradițiile trăiesc prin oameni și că, atunci când părinții și copiii sunt uniți de aceeași dorință, valorile strămoșești pot fi transmise mai departe într-un mod viu, sincer și memorabil, pentru că atâta timp cât

ne adunăm, cântăm și ne amintim, șezătoarea nu se sfârșește – ea trăiește în sufletele

noastre. Această șezătoare nu a fost doar o adunare, ci o întoarcere acasă. Este clipa în

care ascultăm glasul străbunilor, șoptit prin cântec, cusut în ie, păstrat în obiceiuri

simple, dar pline de înțelepciune. Aici, în jurul inimilor noastre adunate, renaște satul

de odinioară, cu horele lui vesele, cu doinele care alinau dorul și cu poveștile spuse

din generație în generație. Astăzi ne-a unit pe toți dragostea pentru popor, pentru tradiția din strămoși și sperăm că am reușit să aducem în sufletele tuturor bucurie, liniște și clipe frumoase.”

Șezătoarea a fost organizată în pragul sărbătorilor de iarnă, respectând tradiția conform căreia astfel de adunări aveau loc după încheierea muncilor agricole, când comunitatea se aduna pentru a cânta, a spune povești și a păstra legătura dintre generații. La finalul evenimentului, organizatorii și participanții au fost felicitați de primarul Marin Avornicița, care a apreciat inițiativa și implicarea comunității locale.

Șezătoarea de la Bădiceni a demonstrat că, deși trăim într-o eră a tehnologiilor și a inovațiilor digitale, obiceiurile strămoșești rămân un pilon al identității comunitare. Prin colaborarea dintre grădinița „Albinuța” și părinți, tradiția nu doar că a fost evocată, ci trăită, oferind premisele ca astfel de inițiative să aducă și pe viitor roade la fel de frumoase.