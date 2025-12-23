Matineu patriotic de Crăciun la Gimnaziul Racovăț

Recent am asistat la un matineu sub genericul „Dalbe sărbători, anul 2026” prezentat de elevii cl. II de la gimnaziul s. Racovăț sub egida profesoarei Natalia Borozan. Vreau să menționez că a fost o activitate foarte interesantă de adânc suflu patriotic și de o mare dragoste față de tradițiile și obiceiurilor de Crăciun. Copiii îmbrăcați în straie naționale au demonstrat o înaltă pregătire a poeziilor și urăturilor de Anul Nou.

M-a impresionat începutul sărbătorii, când prin fâlfâiri de drapele naționale, a răsunat cântecul „Noi suntem Moldova”, interpretat și de elevi, și de părinții copiilor care așezați în spatele lor denotă legătura între familie și copii. Totodată se resimțea o mândrie că trăim în așa țară minunată, pe nume Moldova. Iar melodia care se perinda și pe ecranul azuriu denotă legătura între generații și o maturitate a utilizării tehnicii digitale în școală. În continuare din gura copiilor au răsunat colinde, urături la început de An Nou. Sînt sigură că ele vor rămînea în inimile copiilor ca o poveste de iarnă, cu fulgi de zăpadă și cu clinchete de zurgălăi. Părinții trebuie să fie mîndri, că cresc așa copii frumoși și talentați. Zic talentați, căci s-a prezentat și o scenetă despre nașterea lui Hristos, maica Maria fiind o fetiță bălăioară, pe nume Ema cu pomeți în obrăjori, care semăna ca o sfîntă, ca o adevărată moldoveancă. N-au lipsit și dansurile, interpretate cu atâta măestrie de perechile de dansatori. Sânt convinsă că și dansurile noastre populare – Hora, Sârba, ba și „Ciuleandra” vor fi duse mai departe, căci chiar și băiețeii, au dansat cu mișcări corecte și din inimă.

M-am întors acasă, cu sufletul împăcat, spunându-mi, căci viitorul satului, a țării nu e pierdut. M-a impresionat, că în școala unde am învățat și am fost și profesoară, se rostește, fără complex, „limba română”, „popor român”, înseamnă, că nu-i nimic pierdut. Ca omagiu au fost recitate versurile: „Să trăiți, iubiți români, De aici și printre străini Vă urăm și pentru voi, Căci vă vrem pe toți cu noi.”

Din suflet, mulțumim profesoarei Natalia Cristi, care a dat dovadă de o bună pregătire profesională, a altoit la discipolii ei dragostea de datinile creștinești de Crăciun. Îi dorim sănătate, mulți ani, cât mai multă ingeniozitate și creativitate în munca de educație a copiilor. Și la sfârșit aș vrea să vin cu un mesaj către părinți, care sînt tineri și ziua de mâine a copilașilor lor depinde mult și de ei. Bucurați-vă, dragii mei, pentru copiii ce-i aveți, susțineți-i, puneți umărul la instruirea și educarea lor, căci acesta e numai începutul. Continuați să duceți dalbele flori de iarnă în continuare, la pragul fiecărei case, colindați, urați, semănați părinții, surorile, frații, bunicii, duceți frumosul în satul natal, în întreaga țară, nu permiteți să moară aceste tradiții, prin asta va dăinui țara, neamul, viitorul acestor copii, care vor da roade, dacă vom pune toți umărul la creșterea lor.

Serafima Pancu, bunică și fostă profesoară