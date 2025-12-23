Copiii din București au adus bucurie elevilor de la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Soroca / GALERIE FOTO/ VIDEO

O campanie umanitară reușește, an de an, să apropie copiii de pe ambele maluri ale Prutului. Și în acest an, elevii unei școli din România au pregătit daruri pentru copiii din Soroca, adunând încălțăminte, rechizite și dulciuri, oferite din inimă.

Este vorba despre campania cu titlul „Vise împlinite, de la inimă la inimă”, organizată de elevii Școlii Gimnaziale nr. 66 din București. Cadourile au ajuns la elevii Liceului Teoretic „Ion Creangă” din municipiul Soroca, aducând bucurie și sprijin celor care aveau nevoie.

Despre această colaborare a vorbit Olga Gherghelejiu, director adjunct la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Soroca. Ea a subliniat că parteneriatul dintre cele două instituții există de mai mulți ani și continuă cu rezultate frumoase:

„Din 2017 avem încheiat un Protocol de Parteneriat cu ȘG- nr.66 din București cu acest generic. Darurile au venit de la cadre didactice, elevi si părinți cu drag pentru elevii noștri care au fost bucuroși pentru daruri, căci unii chiar aveau nevoie de haine călduroase, cizme, fulare, mănuși”.

Coordonatorul proiectului este doamna Rodica David, profesoară de religie, care, potrivit Olgăi Gherghelejiu, s-a implicat și în alte acțiuni caritabile:

„Coordonator al Proiectului este d. Rodica David, profesoara de religie, care s-a implicat și cu alte donații pentru Parohia Ortodoxă română Sfinții Martiri Brâncoveni: donații pentru cantina socială și Icoana Maicii Domnului Paramythía, confecționate pe Muntele Atos și dăruită sorocenilor!”.

Cadourile au fost oferite copiilor selectați împreună cu diriginții, din familii defavorizate sau numeroase, care aveau cea mai mare nevoie de sprijin:

„Împreună cu diriginții am selectat 10 copii care aveau nevoie, preponderent defavorizate si numeroase. Marea majoritate a elevilor, părinților cunosc despre parteneriat și sunt recunoscători, le scriu scrisori de mulțumire, desene cu tematica de Crăciun…”.

La final, Olga Gherghelejiu a transmis un mesaj despre importanța acestor legături dintre copii și comunități:

„Cred ca doar menținând aceste legături frățești, vom putea convinge pe toți că sângele apă nu se face, doar frații îți pot fi aproape când îți este greu.”.

