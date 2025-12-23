Sechestre de zeci de milioane, pe bunuri din spălare de bani și escrocherii

Sechestre pe bunuri de proveniență ilicită în valoare de peste 73,6 milioane de lei au fost aplicate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a Centrului Național Anticorupție (CNA) pe parcursul săptămânii trecute. Bunurile au fost sechestrate în cadrul executării unei cereri de asistență juridică internațională din Italia.

Printre activele sechestrate sunt 2 construcții locative și 4 nelocative, 5 încăperi locative și 4 nelocative, creanțe, 27 de mijloace de transport, 2 terenuri agricole și 3 terenuri pentru construcție. Bunurile au fost indisponibilizate în dosare ce vizează infracțiuni de spălare de bani, furt, escrocherie și însușirea, înstrăinarea sau tăinuirea bunurilor gajate, înghețate, sechestrate ori confiscate.

La fel, instanțele au confirmat sechestre aplicate anterior, în valoare de peste 9 milioane de lei, scrie anticoruptie.md.

În aceeași perioadă, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentințe de condamnare în trei dosare investigate de CNA. În dosarul BEM, două persoane au fost recunoscute vinovate de spălare de bani în proporții deosebit de mari și escrocherie în proporții mari, prejudiciul material fiind estimat la circa 4,4 milioane de lei. În două dosare privind finanțarea unui partid politic de către un grup criminal organizat, o ex-președintă a oficiului teritorial Călărași al unui fost partid politic a fost condamnată la 4 ani de închisoare, iar un bărbat – 4 ani de închisoare, cu confiscarea în folosul statului a sumei de peste 1,4 milioane de lei.

Timp de o săptămână, ofițerii de urmărire penală ai CNA au pornit 13 cauze penale, mai multe dosare pornite pe fapte de corupție fiind transmise în instanța de judecată.