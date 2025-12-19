Parteneriat educațional între Școala Gimnazială nr. 66 din București și Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Soroca / VIDEO

În baza parteneriatului educațional dintre Școala Gimnazială nr. 66 din municipiul București și Instituția Publică Liceul Teoretic „Ion Creangă” din municipiul Soroca, a fost realizat proiectul comun „De la inimă la inimă”, în cadrul căruia s-a desfășurat și activitatea „Vitamine pentru un copil ca mine”.

Proiectul a avut drept scop promovarea solidarității, incluziunii sociale și a sprijinului reciproc între elevi, fiind destinat atât copiilor cu dizabilități, cât și elevilor care dau dovadă de succese la învățătură. În cadrul activităților desfășurate la IPLT „Ion Creangă” din Soroca, beneficiarii au primit daruri constând în hăinuțe, încălțăminte, fructe, dulciuri și alte bunuri necesare. Parteneriatul dintre cele două instituții de învățământ evidențiază rolul esențial al colaborării educaționale în formarea unor tineri responsabili și solidari, precum și importanța proiectelor cu impact social în comunitate.

