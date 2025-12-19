Lilia Pilipețchi: „În 2025 avem în reparație 1,9 km de drumuri, dar în municipiu sunt în total aproximativ 200 de km” / VIDEO

La finalul ultimei ședințe a Consiliului Municipal din acest an, primara Lilia Pilipețchi a veni cu un raport față de aleșii locali, unde a menționat realizările autorităților municipale de până acum și unele planuri pentru viitor. Aceasta a menționat ce bani și pe ce s-au cheltuit, care au fost necesitățile stringente în opinia conducerii primăriei.

Totodată Lilia Pilipețchi a subliniat care este prețul unui kilometru de drum reparat cu asfalt-beton. Ea a ținut să menționeze că tot ce s-a făcut, a fost realizat cu susținerea Consiliului Municipal Soroca.

Ședința a fost transmisă în direct de Observatorul de Nord și poate fi urmărită mai jos.