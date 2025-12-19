Un microbuz școlar din cele 23 donate astăzi va ajunge la Soroca, unde circa 1200 de elevi sunt transportați zilnic la școală

Un număr de 21 de microbuze școlare au fost transmise astăzi către instituțiile de învățământ general din țară. Acestea vor fi utilizate pentru a transporta circa 700 de elevi din diferite localități ale țării spre școlile în care își fac studiile. În același timp, alte două unități de transport au fost transmise, în premieră, către școli sportive. Pentru achiziționarea noilor unități de transport, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a alocat 24 de milioane de lei, informează moldpres.md.

Microbuzele au 17 locuri, sunt dotate cu sisteme moderne de siguranță, aer condiționat și echipamente multimedia, oferind elevilor condiții optime de transport zilnic către școală.

Unitățile de transport au fost transmise către școli din raioanele Briceni, Cahul, Călărași, Căușeni, Cimișlia, Dondușeni, Drochia, Fălești, Florești, Hâncești, Ialoveni, Soroca și Strășeni.

Prezent la eveniment, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat că prioritatea MEC este de a asigura acces la educație de calitate pentru toți copii.

„Un mijloc de transport modern, bine dotat cu toate cele necesare, pentru un copil, deseori poate să însemne șansa de a-și descoperi potențialul, de a dezvolta acele competențe care sunt atât de necesare. Și atunci, ne dorim să putem să asigurăm asemenea condiții pentru toți copiii care au nevoie”, a afirmat Dan Perciun.

Potrivit ministrului, circa 20 de mii de copii, sau 8% din toți elevii din țară circulă zilnic la școală cu autobuzul și a dat asigurări că investițiile în asigurarea școlilor cu unități de transport moderne vor continua.

În acest context, Dan Perciun a subliniat că următorul lot de microbuze școlare, alcătuit din 50 de unități, va fi transmis spre școlile din țară cel târziu în luna august 2026.

Un microbuz școlar din cele 23 donate astăzi va merge la Soroca, acolo unde circa 1200 de elevi sunt transportați zilnic la școală. „Avem foarte multe demersuri din partea părinților de a fi transportați copiii la o școală mai bună, dar nu le-am putut satisface deoarece nu avem transport necesar”, a spus Daniela Corcimari de la Direcția de Învățământ Soroca.