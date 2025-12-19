Pericol pe șosea între Gura Camencii și Soroca. Carosabilul s-a transformat într-un patinoar

Șoferii care tranzitează traseul dinspre Gura Camencii avertizează asupra condițiilor periculoase de circulație. Potrivit acestora, material antiderapant a fost împrăștiat doar până la sensul giratoriu din localitate, iar dincolo de acest punct carosabilul este extrem de alunecos, „ca gheața”.

Din cauza drumului nepracticabil, în zonă s-au format ambuteiaje, iar mai multe vehicule au derapat, unele ajungând pe acostament și suferind avarii. Conducătorii auto fac apel către autoritățile responsabile să intervină de urgență pentru a preveni accidentele și a asigura siguranța circulației.

Șoferii sunt îndemnați să circule cu maximă prudență, să reducă viteza și, pe cât posibil, să evite sectorul de drum afectat până la remedierea situației.

sursa: https://echipa.md/