Tradițiile de iarnă, valorificate prin joc și dans la Soroca

Atelierul practic „Dansurile tradiționale de iarnă” a fost organizat de Angela Andriuță, conducătoarea cercului „Pasiune” din cadrul Centrului de Creație al Copiilor și Adolescenților „Speranța” din municipiul Soroca, împreună cu elevii de la Liceul Teoretic „Ion Creangă”, care frecventează acest cerc. Activitatea s-a desfășurat în incinta Liceului Teoretic „Ion Creangă”.

În cadrul atelierului, Ansamblul „Dorința” a prezentat Jocul Caprei – un dans ritualic cu semnificații profunde, ce simbolizează regenerarea, reînnoirea și continuitatea vieții. Prin mișcare, ritm și expresivitate, copiii au adus în prim-plan tradiția, energia colectivă și bucuria jocului autentic.

Un moment deosebit al activității l-a constituit prezența invitatului special, Sergiu Ungureanu, conducătorul cercului „Mugurașii”, care le-a vorbit participanților despre modul de confecționare a caprei tradiționale, precum și despre simbolistica acesteia în cadrul obiceiurilor de iarnă.

Prin organizarea acestui atelier practic, coordonatoarea cercului a demonstrat importanța educației prin cultură, contribuind la formarea tinerei generații în spiritul respectului față de patrimoniul cultural național și al valorilor tradiționale.