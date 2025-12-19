Din nou Cod Galben de ceață – de astăzi, ora 17:00 până mâine, ora 11:00

Pentrru intervalul 19 decembrie, ora 17:00 – 20 decembrie, ora 11:00, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologică Cod galben de ceață.

Astfel, vizibilitatea va scădea până la 200 de metri și mai puțin, ceea ce poate afecta circulația rutieră, transportul public și activitățile desfășurate în aer liber. Conducătorii auto sunt îndemnați să circule cu prudență sporită, să adapteze viteza la condițiile de drum și să utilizeze luminile de ceață, iar pietonii sunt sfătuiți să fie atenți în trafic.