Accident grav la 40 kilometri de Soroca – patru persoane au suferit diverse traumatisme

În după amiaza zilei de 22 decembrie 2025, salvatorii din nordul țării au intervenit în urma unui accident de circulație produs în apropierea satului Nicoreni raionul Drochia. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 16:55, transmite Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI.

Potrivit informațiilor, un automobil de model Nissan Primera s-a tamponat frontal cu un alt autovehicul de model Ford Transit. În urma impactului, unul dintre conducătorii auto un bărbat în vărstă de 36 de ani, a rămas blocat în interiorul automobilului avariat.

Pentru efectuarea lucrărilor de descărcare, la fața locului a intervenit o echipă de salvatori și pompieri. Ajunși, aceștia cu ajutorul echipamentului specializat au deblocat persoana încarcerată. Ulterior, bărbatul a fost predat echipajului de medici și transportat la spitalul raional pentru îngrijiri medicale de rigoare.

Totodată, conform informațiilor în urma accidentului alte 4 persoane au suferit diverse traumatisme. La fața locului, acestea au primit îngrijirile necesare.

Cauza și circumstanțele producerii accidentului urmează a fi stabilite de organele de resort.

Potrivit IGSU, în ultimele 24 de ore salvatorii și pompierii au intervenit în 28 situații de risc.