132.270 de ouă au fost retrase de pe piață și nimicite

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță finalizarea cu succes a acțiunilor de retragere și distrugere a loturilor de ouă neconforme (cod 3 MD IL 017 SRL „ADALVA”), în care fusese depistată prezența de reziduuri de medicamente de uz veterinar, cu antibioticul salinomicin, din grupa coccidiostatice. (comunicat anterior https://ansa.gov.md/media/rechemare-retragere/atentie-rechemare-de-produs.html-0 )

Astfel, în urma monitorizării stricte efectuate de inspectorii ANSA, o cantitate totală de 132.270 bucăți de ouă a fost retrasă de pe piață și nimicită. Produsele au fost procesate ca subproduse nedestinate consumului uman (Categoria II) la o unitate de biogaz, asigurându-se, astfel, eliminarea oricărui risc pentru sănătatea publică.

Odată cu prescripțiile emise de ANSA, operatorul economic SRL „ADALVA” a revizuit procesele de producție, eliminând antibioticul din premixurile utilizate în hrana păsărilor.

În rezultatul implementării măsurilor corective și conformității noilor probe de laborator, ANSA a decis ridicarea tuturor restricțiilor comerciale impuse anterior unității SRL „ADALVA”. Producătorul poate relua livrările pe piață, produsele actuale fiind sigure pentru consum.

Menționăm că salinomicina este un medicament veterinar utilizat în prima etapă de creștere a păsărilor, însă acesta necesită o perioadă de așteptare de 7 zile, înainte de comercializarea produselor.

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor reiterează angajamentul de a monitoriza continuu lanțul alimentar și de a interveni prompt în cazul oricărei neconformități ce poate pune în pericol sănătatea consumatorilor.