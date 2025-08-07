Lucrări în desfășurare pe drumul R8.1, sectorul Arionești – Otaci

Administrația Națională a Drumurilor informează că pe șantierul drumului R8.1 – R8 – Arionești – R14, sectorul Arionești – Otaci, lucrările de reabilitare continuă, informează andsa.md

Menționăm că lucrările la structura rutieră sunt realizate în proporție de aproximativ 75%, iar cele la structurile de drenaj – în proporție de 57%. Progresul general al execuției lucrărilor este de peste 45%.

În prezent, lucrările se desfășoară pe sectorul cuprins între km 7+500 și km 9+300, unde se execută: frezarea asfaltului existent; execuția patului drumului, a stratului drenant din nisip și a stratului de fundație din piatră spartă; aplicarea stratului din asfalt reciclat la rece și a stratului din binder; execuția rigolelor carosabile și a șanțurilor pentru evacuarea apelor pluviale; amenajarea acceselor laterale.

În continuare, sunt prevăzute lucrări de instalare a barierei de protecție din metal zincat. Pînă la sfârșitul lunii august, antreprenorul planifică finalizarea stratului din binder, instalarea rigolelor carosabile și amenajarea acceselor laterale.

Totodată, în a doua jumătate a lunii curente, urmează să înceapă așternerea stratului de uzură. Reamintim că tronsonul supus reabilitării are o lungime de 9,4 km și face parte din proiectul de modernizare a traseului Soroca – Arionești – Otaci, cu o lungime totală de aproximativ 40 km.

Acest proiect este realizat de Guvernul Republicii Moldova, prin Administrația Națională a Drumurilor, cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și are o valoarea contractuală de circa 9,24 milioane euro. Reabilitarea acestui drum va contribui la optimizarea traficului, reducerea timpului de deplasare și îmbunătățirea rețelei rutiere în zona de nord a țării.


OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

