A chemat intenționat poliția, fiind în stare de ebrietate – sancționat cu amendă

Un bărbat din orașul Drochia a fost sancționat contravențional pentru două fapte, după ce a fost surprins deplasându-se în stare de ebrietate pe carosabil și apelând în mod fals serviciul unic de urgență 112.

Incidentul a avut loc în data de 27 aprilie 2025, în jurul orei 15:39, pe strada Dimitrie Cantemir din municipiul Drochia. Potrivit procesului-verbal întocmit de agentul constatator, persoana respectivă se deplasa neregulamentar pe mijlocul drumului, fiind într-o stare avansată de ebrietate. Ulterior, în urma unei neînțelegeri cu mai mulți șoferi, individul a apelat serviciul de urgență 112, invocând un conflict cu o persoană necunoscută.

Conform articolului 342, chemarea intenționat falsă a serviciilor specializate, precum poliția sau ambulanța, se sancționează cu amendă sau muncă neremunerată în folosul comunității. De asemenea, apariția în locuri publice în stare de ebrietate, în cazul în care persoana nu se poate deplasa de sine stătător, se pedepsește conform articolului 355 alin. 2 din același cod.

Instanța a decis aplicarea unei amenzi de 30 de unități convenționale, echivalentul a 1.500 de lei, prin absorbția sancțiunii mai ușoare în cea mai gravă. S-a reținut că anterior persoana a mai fost sancționată contravențional și că nu există circumstanțe atenuante care să-i reducă răspunderea.


