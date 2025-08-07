Un șofer din raionul Soroca a fost prins băut la volan și amendat cu 75.000 de lei

Un bărbat din raionul Soroca a fost condamnat recent pentru că a urcat la volan în stare avansată de ebrietate, punând astfel în pericol viața sa și a celorlalți participanți la trafic.

Incidentul a avut loc în noaptea de 13 iunie 2025, în jurul orei 23:00, când polițiștii de patrulare au oprit pentru verificare o mașină care circula pe una din străzile unui sat din raionul Soroca. La volan se afla un șofer care, potrivit oamenilor legii, prezenta semne evidente că ar fi consumat alcool – avea miros puternic de alcool, se clătina și răspundea cu dificultate.

Șoferul a fost supus testării cu aparatul „Drager”, care a indicat o concentrație de 1,44 mg/l de alcool în aerul expirat – o valoare de peste patru ori mai mare decât limita legală care definește infracțiunea. Acesta a recunoscut că a consumat băuturi alcoolice și a semnat o declarație în acest sens, refuzând totodată recoltarea de probe biologice.

Ulterior, cazul a ajuns pe masa instanței de judecată. În cadrul procesului, bărbatul și-a recunoscut complet vina, a declarat că regretă fapta comisă și a cerut ca dosarul să fie examinat în procedură simplificată, fără audierea altor martori sau administrarea unor noi probe. Instanța a acceptat cererea, constatând că toate probele strânse în timpul urmăririi penale sunt legale și suficiente pentru pronunțarea unei hotărâri.

În cele din urmă, judecătorul a decis aplicarea unei pedepse sub formă de amendă în valoare de 75.000 de lei, echivalentul a 1500 de unități convenționale. Totodată, șoferului i-a fost anulat dreptul de a conduce mijloace de transport.

Sentința poate fi atacată cu recurs, la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile, prin

intermediul Judecătoriei Soroca, sediul Central.