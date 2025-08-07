Alte 9.500 de familii vor primi vouchere pentru a procura electrocasnice noi

Alte 9500 de familii vor primi vouchere în valoare de până la 6000 de lei pentru a procura electrocasnice noi și eficiente energetic. Sprijinul este oferit în cadrul unei noi sesiuni a Programului EcoVoucher, desfășurată în perioada 7-31 august, informează moldpres.md

Voucherele sunt acordate familiilor cu copii și gospodăriilor în care locuiesc persoane cu vârsta de peste 63 de ani, pentru a le ajuta să reducă factura la energia electrică.

Sprijinul financiar acoperă până la 70 la sută din costul unui frigider sau a unei mașini de spălat cu clasă înaltă de eficiență energetică, în limita sumei de șase mii de lei.

De la lansarea programului, aproape 30.000 de familii au achiziționat echipamente noi și eficiente. Voucherele sunt distribuite automat, în baza datelor înregistrate pe platforma http://compensatii.gov.md. Beneficiarii pot utiliza voucherul în perioada sesiunii active, în rețelele magazinelor partenere, cu condiția predării spre reciclare a unui echipament vechi de același tip.

Directorul Centrului Național pentru Energie Durabilă, Ion Muntean, a declarant că Programul EcoVoucher a devenit un instrument eficient, care oferă oamenilor posibilitatea de a lua decizii raționale în ceea ce privește consumul de energie. „Observăm că beneficiarii aleg electrocasnice nu doar în funcție de preț, ci și în baza fiabilității, eficienței și economiei pe termen lung. Ne bucurăm să vedem că programul are o contribuție importantă și la schimbarea calitativă în comportamentul de consum”, a spus Ion Muntean.

„Norvegia susține inițiative care aduc un impact real atât la nivel familial, cât și comunitar. EcoVoucher contribuie la reducerea inegalităților, oferă soluții concrete celor aflați în nevoie și, în același timp, promovează principiile echității energetice,” a menționat Kamilla H. Kolshus, însărcinata cu afaceri a Ambasadei Regale a Norvegiei la Chișinău.

Christian Borchard, managerul de implementare al componentei E4M finanțate de Norvegia în cadrul GIZ, a subliniat că prin combinarea politicilor sociale cu sustenabilitatea energetică și implicarea sectorului privat, programul demonstrează că eficiența poate fi atinsă acolo unde mecanismele sunt clare, iar beneficiile – vizibile.

Programul EcoVoucher a fost dezvoltat de Guvernul Republicii Moldova cu sprijinul Uniunii Europene. Această ediție a Programului de Vouchere pentru Electrocasnice este implementată de Centrul Național pentru Energie Durabilă în cadrul proiectului „Eficiență Energetică și Energii Regenerabile pentru Moldova” (E4M). E4M este un proiect implementat de GIZ împreună cu Guvernul Republicii Moldova, finanțat de Guvernul Germaniei și cofinanțat de Uniunea Europeană, Norvegia și Danemarca. Ediția curentă a Programului de Vouchere pentru Electrocasnice este finanțată de Norvegia, având un buget total de 7,5 milioane de euro.

Informațiile complete despre program, lista magazinelor partenere și pașii pentru utilizarea voucherului sunt disponibile pe www.ecovoucher.md. Gospodăriile care se regăsesc în categoriile eligibile pot verifica disponibilitatea voucherului pe platforma: verificarevoucher.cned.gov.md. Întrebări suplimentare pot fi adresate la Linia Verde a CNED: 0 8005 5005 sau prin e-mail: info@ecovoucher.md.