Forumul Anual al Democrației Locale la Soroca: transparența decizională, în centrul atenției / GALERIE FOTO

Soroca a găzduit astăzi Forumul Anual al Democrației Locale – o platformă de dialog între autorități, experți și cetățeni, menită să consolideze transparența și participarea comunitară în procesul decizional. Evenimentul, organizat la Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei DACIA, a reunit reprezentanți ai administrației publice locale, ai societății civile și ai mediului educațional pentru a analiza progresele și provocările din ultimul an.

În deschiderea forumului, organizatorii au subliniat rolul esențial al transparenței în buna guvernare locală. Moderatoarea evenimentului, Stela Babici, a remarcat că forumul a devenit „un spațiu de reflecție și cooperare între actorii locali, menit să transforme implicarea civică într-un proces continuu și constructiv”.

Agenda reuniunii a inclus prezentări tematice despre activitatea Consiliului pentru Participare Soroca și evoluția inițiativelor care au facilitat accesul publicului la informații de interes local.

În intervenția sa, Vadim Șterbate, asistent de proiect, a oferit o retrospectivă asupra realizărilor și perspectivelor CRP Soroca, evidențiind proiectele care au promovat dialogul între autorități și comunitate. Totodată Ion Spataru, expert-consultant a Consiliului pentru Participare a venit cu o prezentare despre asigurarea transparenței decizionale ca precondiție esențială pentru participare.

Un moment-cheie al forumului l-a constituit prezentarea raportului privind costurile netransparenței decizionale, elaborat de Sergiu Balaur, avocat și expert în cadrul proiectului. Documentul a demonstrat impactul negativ al lipsei de transparență asupra dezvoltării economice și încrederii publice, concluzionând că deciziile opace pot genera pierderi financiare semnificative și pot diminua implicarea cetățenilor.

Forumul Anual al Democrației Locale a reconfirmat că transparența decizională este fundamentul unei administrații eficiente și al unei comunități implicate. Organizatorii au accentuat că menținerea dialogului între autorități și cetățeni rămâne o prioritate pentru Soroca.

Acest eveniment este realizat în cadrul proiectului ”Facilitarea participării civice în procesul decizional”, implementat de Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei DACIA, cu suportul tehnic și financiar al Fundației Est-Europene, din resursele acordate de Suedia.