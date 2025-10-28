Expoziție de pictură semnată de Victor Zagaevschi la Muzeul de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat” din Soroca

Astăzi, la Muzeul de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat” din Soroca, a fost inaugurată expoziția personală a pictorului și epigramistului Victor Zagaevschi, un nume cunoscut în lumea artei plastice locale. Evenimentul a adunat prieteni, colegi de breaslă și iubitori ai frumosului, dornici să redescopere universul artistic al meșterului sorocan.

Expoziția va fi deschisă publicului pe parcursul unei luni, oferind vizitatorilor ocazia de a admira o colecție variată de lucrări – picturi în ulei și în creion, portrete, peisaje din natură, dar și caricaturi pline de expresivitate. Artistul este cunoscut și pentru talentul său literar, semnând epigrame inspirate din viața de zi cu zi.

Victor Zagaevschi este un om modest, dar de o sensibilitate artistică aparte, care muncește adesea nopțile, atunci când „toți dorm”, pentru a da viață fiecărui detaliu. Una dintre lucrările sale în creion a necesitat peste jumătate de an de muncă.

„Drumul meu ca artist a fost unul lung, cu suișuri și coborâșuri, dar mereu aproape de oameni și de frumos. Mă bucur că astăzi pot împărtăși din nou această pasiune cu publicul din Soroca”, a spus Victor Zagaevschi în cadrul evenimentului.

De-a lungul anilor, pictorul a avut numeroase expoziții personale și de grup, unele lucrări fiind vândute sau dăruite din generozitatea sa caracteristică.