Tinerii de la Centrul DACIA au ieșit în stradă să afle cum privesc oamenii rolurile de gen / VIDEO

Voluntarii de la Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei DACIA din Soroca se implică activ în activități de sensibilizare și informare a comunității.

De data aceasta, echipa Centrului DACIA a desfășurat un vox stradal pentru a afla direct de la oameni ce părere au despre stereotipurile de gen și care sunt cele mai des întâlnite prejudecăți legate de rolurile femeilor și bărbaților în societate.

Întrebările voluntarilor au vizat modul în care aceste stereotipuri influențează viața de zi cu zi și în ce măsură ele pot deveni periculoase, în special atunci când limitează libertatea, alegerile sau drepturile cuiva.

Opiniile colectate au fost diverse și interesante, dar un lucru a devenit clar: stereotipurile persistă încă în mentalitatea multora. De aceea, este nevoie de discuții deschise și de campanii de informare continue pentru a le combate și a promova egalitatea de gen.