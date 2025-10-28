Grădinița nr.13 din Soroca are o nouă directoare, iar la nr.5 directoarea a câștigat al doilea mandat

La două grădinițe din orașul Soroca au avut loc schimbări la conducere. Grădinița nr.13 are o nouă directoare, Diana Coțaga, iar la Grădinița nr.5, Elena Palanciuc a fost reconfirmată pentru al doilea mandat.

Diana Coțaga are o experiență de peste zece ani în educația preșcolară. Ea a început cariera ca profesoară de Limba și Literatura Română, apoi a trecut strategic la educația preșcolară, formându-se continuu în domeniu și acumulând experiență ca metodist și coordonator de proiecte educaționale. În timpul activității sale, a condus Consiliul de Administrare al grădiniței și a fost formator la nivel raional pentru cadre didactice și manageri de instituții preșcolare.

„Toate aceste etape m-au pregătit integral pentru a prelua funcția” – spune Diana Coțaga.

Referitor la planurile pentru IET nr.13, Diana Coțaga își propune să dezvolte în continuare programele educaționale, să consolideze activitățile didactice și să implementeze proiecte care să sprijine dezvoltarea armonioasă a copiilor. Ea vrea să creeze un mediu sigur și prietenos, care să stimuleze creativitatea și curiozitatea celor mici.

La Instituția de Educație Timpurie nr.5, Elena Palanciuc, conduce grădinița pentru al doilea mandat: „Suntem în proces de implementare a mai multor proiecte educaționale. La fel, ne gândim și la partea structurală, tehnică și materială. De la 1 ianuarie intrăm în autofinanțare, așa că nu știm exact cum va fi procedura de finanțare și nu pot să mă exprim din punct de vedere material, cum vom dezvolta tehnica și grădinița. Dar, din punct de vedere educațional, avem proiecte și planuri mărețe.”.

Ambele directoare își propun să continue modernizarea instituțiilor, să introducă programe educaționale inovative și să susțină dezvoltarea copiilor în toate domeniile. Alegerea lor vine ca răspuns la nevoia comunității de grădinițe cu standarde mai ridicate, dar și la dorința de a crea un mediu sigur și stimulativ pentru preșcolari.